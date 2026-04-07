El hombre que condecoró a la Virgen

Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Cuando un político se deja caer por la Audiencia Nacional no suele ser para tomarse algo. A Jorge Fernández Díaz lo han citado allí durante las próximas semanas porque presuntamente fue el MasterChef de la Kitchen, trama de espionaje a Luis Sé Fuerte Bárcenas cuando este amenazaba con cantar en plan Taburete la combinación de la caja de caudales del PP. Han pasado 13 años de aquellos acontecimientos y al ministro del Interior con Rajoy se le ve como siempre, pero porque siempre se le vio mayor. Jorge Fernández Díaz no tiene nombre de político y acabó en política, y no lo están juzgando por haber concedido la Medalla al Mérito Policial a la Virgen de Nuestra Señora María Santísima del Amor, pero hubiese sido una posibilidad acaso razonable. Quién sabe si esa distinción a la Santísima no acaba constituyendo una circunstancia eximente. No hace falta decir que sería lo más parecido a un milagro.