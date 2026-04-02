Isabel Díaz Ayuso, una novia en la Legión

Daniel Pérez García-Santos / Diputación de Málaga | EFE

Mal que le pese al deprimido Santi Abascal, he aquí lo más parecido a Donald Trump que hay a este lado del océano. Menos mal que no dispone de la Sexta Flota. Es mujer, aunque quien le hable por el pinganillo sea un Rasputín de pelo blanco de la era Aznar. De Isabel Díaz Ayuso hay en los archivos bastantes imágenes dando el cante jondo, pero poquísimas en las que se la vea cantar. Esta es una de ellas. En medio del gentío que se agolpa ante el traslado por Málaga del Cristo de la Buena Muerte es imposible saber si la presidenta madrileña se desempeña como los ángeles o desafina a los mil demonios. La novia de Alberto González Amador canta el «soy el novio de la muerte» mientras los legionarios pasan sosteniendo a pulso la imagen del crucificado, y es inevitable pensar qué hubiese sido esta novia de no ser política, ¿legionaria? Hay quien dirá que lo es desde el minuto uno. A saber qué piensa Feijoo.