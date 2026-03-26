La rodilla de Mbappé, el dedo de Juanfran Pérez Llorca

Juanfran Pérez Llorca, en las cortes valencianas EUROPAPRESS

Está que trina Juanfran Pérez Llorca, recambio al frente de la Generalitat valenciana de Carlos Mazón, el Sobremesas, y casi se podría añadir «no hay más preguntas, señoría». He aquí el dedo del president, en plan «eso me lo dices en la calle». De fondo, el fichaje de su pareja por parte de la Diputación de Valencia por el doble del dinero que ganaba en su anterior trabajo; o sea, un total de 52.000 euros esplendorosamente brutos para esta funcionaria cuya contratación responde a una «urgente necesidad». Para quien caiga en la tentación de pensar que Pérez Llorca ha movido algunos hilos y enchufes he aquí su diagnóstico: tienen ustedes la mente «sucia, rastrera y machista». En fin, que es mejor que piensen en otra cosa, no en el dedo enchufador que ciertos políticos llevan de serie. Piensen, por ejemplo, en la rodilla de Kylian Mbappé. Y no se confundan de rodilla, no sean machistas. El honorable contrato de la mujer del césar autonómico. Podría llamarse Begoña. Se llama Vanesa.