Pablo Iglesias, cantinero en Cuba

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Ni el José Martí de mármol se permite relajarse ante la presencia de este cantinero en Cuba llamado Pablo Iglesias. Martí no le quita ojo al fundador de Podemos y de la taberna Garibaldi, ceño fruncido pero chalé en Galapagar, gestos que a ojos del revolucionario cubano acaso no sean del todo compatibles. Pablo se coloca para el autobombo como si estuviera convencido de poder abatir el Air Force One de Donald Trump con solo mirarlo. Oficialmente, el hombre sin coleta está en la isla en calidad de estrella de una presunta tele. En realidad, se trata de un caso flagrante de turismo, incluso hay un tour que incluye un saludo entrañable al compay Miguel Díaz-Canel. En unos días, el viajero regresará a casa y se perderá en el azul de su piscina. No dedicará ni un segundo a pensar en las diferencias entre la nevera de un cubano medio y la de un galapagueño medio. Da igual. Es sabido que en toda revolución que se precie hasta morirse de hambre está terminantemente prohibido.