ADRIÁN BAÚLDE

Las continuas huelgas de médicos están siendo la debacle de los pacientes que, pagando con sus impuestos a los médicos, encuentran que pagan ¿para morir esperando? El respeto a reivindicar los derechos de los trabajadores es una máxima en mi forma de pensar y de ser, pero esto que se está haciendo contraviene el derecho a la salud y el derecho a recibir por lo que se paga. Las huelgas continuadas cuestan vidas y dejan en indefensión a los que necesitan atención, pruebas o cirugías para tener una calidad de vida. Nos encontramos en una situación sanitaria vergonzosa y humillante. El tema médico es un tema ya de llamada de atención y hace preguntarse si es vocación o interés. Obviamente siempre hemos respetado las peticiones y nos llama la atención que esas reivindicaciones no vayan dirigidas a eliminar las guardias y sí a rebajarlas con un aumento en «el precio» de su tiempo.

Nos preguntamos o me pregunto: ¿por qué nunca se hace con la privada? Porque tienen la bata en varios sitios por no tener dedicación exclusiva. Las huelgas están causando además que en el camino queden lesionados que no puedan protestar y esto por «si acaso» mi médico se enfada si se entera.

Hay que dar valor a una profesión maravillosa, pero también hay que enfadarse. ¿Cada huelga es un aumento de salario? Eso es lo que les mueve. Están colapsados. Pidan más medios y denuncien el dinero que se va a las privadas. ¿Por qué no lo hacen? No vamos al médico para verles la cara, vamos porque estamos enfermos y el fontanero no nos va a curar. Es curioso que no piensen que estas huelgas no les afectan a sus familias, a sus seres queridos. Su salud está en manos de una sanidad pública (la mejor), pero entre huelgas, recortes y desviaciones se la están cargando.

Esto lo decíamos ya en nuestra memoria. Los perjuicios del modelo sanitario no solo los padece el paciente. Al otro lado de la balanza se sitúa el personal sanitario, y ahí entroncamos el descontento profesional contra el Ministerio de Sanidad por el borrador del estatuto marco, en el candelero todo el año mediante negociaciones, manifestaciones y huelgas sin consenso entre ambas partes. El estatuto marco es la ley fundamental que regula la relación laboral del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud en España, definiendo las condiciones laborales básicas de los profesionales sanitarios. Llegados a este punto, se encuentra paralizado porque los médicos demandan un estatuto propio que reconozca sus singularidades y les garantice condiciones acordes con la responsabilidad del ejercicio de la medicina. Es obvio que si el personal sanitario llega a un acuerdo con Sanidad, irá en beneficio del paciente porque la calidad mejorará.

Pero ahora, pasado el tiempo, nos preguntamos: a los médicos en particular, que no en general, ¿les importan los pacientes durante la huelga? ¿Qué les puede pasar parando una operación o consulta que puede ser importante? Sinceramente, derechos, sí. Abuso por el tema de que se trata, no.