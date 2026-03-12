Érase una vez en España una ministra de Vivienda

Daniel Gonzalez | EFE

Madrid. Barrio de Fuencarral. La mujer en cuestión extiende su mano en señal de saludo hacia otra mujer asomada a una ventana. La mujer en cuestión tiene un nombre bastante común, Isabel Rodríguez, pero una ocupación muy singular, es ministra de Vivienda del Gobierno de España por la gracia de Pedro. ¿Qué intenciones tiene la mujer en cuestión?, ¿y si de pronto sufriera un ataque de sinceridad?: «No me diga más. En estos momentos ni para usted ni para sus nietos tengo un piso asequible, pero hemos lanzado otro plan quinquenal». Que en este país haya un Ministerio de Vivienda es igual de simpático que si en Estados Unidos hubiera un Ministerio de la Paz o en Corea del Norte uno de la Transparencia. La intención puede ser buena, pero la reacción de la gente seguramente será reírse. Amargamente. Hay veces en que los cuentos no deberían exceder de una línea: Érase una vez un Ministerio de Vivienda. Y colorín colorado. Muy colorado.