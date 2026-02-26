El autogolpe de Yolanda Díaz

Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

Casi se podría decir que no ha nacido el español que no haya visto a esta mujer ser candidata a algo. Si cumple su palabra, eso se acabó. Acaso contagiada por la efeméride de estos días, y como está escrito que no hay mal, con perdón, que cien años dure, Yolanda Díaz decidió propinarse un autogolpe con un vídeo en un jardín y una carta de tres folios para anunciar que no, «queridas amigas y queridos amigos», que más no. Apenas ha pasado un día de la desclasificación voluntaria de su futuro político y Yolanda se planta ante las cámaras con ese gesto suyo de «les voy a dar un dato». Diríase que el dato que va a dar es que se arrepiente, que se presentará en el 2027 y etcétera, para alivio de los cuatro votantes que le restan. Pero no. La renuncia a futurísimo sigue vigente. El hundimiento de Sumar, también. Yolanda Díaz. O cómo dedicar la vida a «mejorar la vida de la gente» y que al final no te vote ni dios. Y no habrá sido por no haberse entrevistado con el papa de Roma.