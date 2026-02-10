El voto en blanco de Dios González

Borja Sánchez-Trillo | EFE

«Que Dios ataque al Puto amo no hay por donde cogerlo». La frase es bastante ingeniosa, ergo no parece de Patxi López, mustio portavoz de Donde dije Pedro. López respondió así a lo dicho en la resaca electoral por Felipe González, que anunció que en las próximas generales votará del color de su pelazo si el candidato del PSOE vuelve a ser Pedro. Isidoro hizo el anuncio levantando el índice en plan «Niño Sánchez, deja ya de joder con la pelota». En otra época, con este reproche celestial se montaría un Cristo socialista, pero en política cuando el poder se acaba, se acaba casi todo, quedan los consejos de administración, las conferencias y podar bonsáis. Dios González hace poca pupa porque tampoco tiene cargos para repartir entre los López y las Alegría de la vida. No es ningún secreto que a Dirty Pedro lo que diga Felipe le resbala. El cuento seguramente cambiaría si se llamara Carles, tuviera casa en Waterloo y siete diputados en el Congreso.