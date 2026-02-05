Alberto cogió su tambor

Javier Cebollada | EFE

Por este gesto que, con perdón, parece franco —es imposible fingir tamaña felicidad— diríase que este tamborilero súbito, de nombre Alberto Núñez Feijoo, nació para tocar este instrumento, bum bum bum, pero que las curvas de la vida lo llevaron por otros derroteros, quién sabe si igual de felices, sin duda más propicios al lapsus, tarea en la que el líder del PP se empeña en rivalizar con el mismísimo Mariano Rajoy, palabras mayores. Hay imágenes de la campaña en Aragón que son auténticos potenciadores de la imaginación. Como esta de Alberto Núñez, de profesión sus tamborradas, con el alcalde de Calanda, de vocación aplaudidor: uno no se hace político por casualidad. Es verlos a los dos y entender que algunas personas digan que hasta trabajarían gratis. Cierto que después de un momento Brifín solo se puede ir a mejor. He aquí a Alberto en plan niño con zapatos nuevos. Aporreando el tambor, a ver si algún día suena la flauta. Otro lapsus, pero este instrumental.