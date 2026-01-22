Óscar Puente y el suflé emocional

Kiko Huesca | EFE

He aquí a Óscar Puente, ministro de trenes y carreteras, también conocido por su incesante actividad tuitera. Es evidente que bien no lo está pasando. Sus gestos y sus ojos son más que un poema. Aunque a veces pueda él mismo generar algunas dudas, esta imagen cuenta que es ministro y, sin embargo, un ser humano. Puente confiesa que intenta morderse la lengua ante las bofetadas verbales que está recibiendo tras el accidente de Adamuz, pero ya avisa: no sabe cuánto más conseguirá contenerse. A casi nadie sorprendería que se levantase del asiento al grito de ¡que alguien me sujete, que no respondo! Y, en cambio, Gatillo Fácil Óscar pedirá a los maquinistas que exigen garantías en las vías bajar el «suflé emocional». El ministro del «puto amo» Pedro recomendando bajar el suflé emocional. ¿Y la seguridad?, ¿y la sensación de estar seguros? Cuentan que por la boca muere el pez. Quién sabe si por la boca, y por Adamuz, acabará muriendo, políticamente, el Puente.