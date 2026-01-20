Adamuz, una tregua sin Vox

Imagen de los cinco minutos de silencio convocado por el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) en memoria de las personas muertas en el accidente de tren en Adamuz Eduardo Briones | EUROPAPRESS

Qué esperar de un partido cuyo líder se jactaba de ir armado. A lo mejor justo lo que sigue: Vox desmarcándose de la tregua política a raíz de la tragedia de Adamuz, más de cuarenta muertos y un país —esta imagen corresponde a Punta Umbría— roto de dolor. Por si había dudas, Santiago Abascal irrumpió en redes sociales después del accidente: «Nada funciona bajo la corrupción y la mentira». Y por si aún quedaban dudas, abundó: «El colapso de un Gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado». Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, no le iba a llevar la contraria al jefe, basta ver cómo acabaron Ortega Smith y etcétera. «Viajar en España ya no es seguro», rematará ella. Los de Vox. Un día se hacen los húngaros ante el discurso del rey, al otro se ponen a buscar votos hasta debajo de las vías. El modus operandi es ya un clásico: técnica antisistema para vivir del sistema. El día menos pensado Santiago Abascal va y se deja coleta.