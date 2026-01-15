Ayuso: no me toquen a Julio Iglesias

J.J.Guillen | EFE

Hay muchas formas de dar el cante. Isabel Díaz Ayuso domina tantos palos que si fuese flamenca sería Carmen Amaya. «No vamos a prestarnos al linchamiento y al desprestigio por parte de los políticos a un personaje que no es político». Ayuso habla del personaje Julio Iglesias, denunciado por agresión sexual por dos extrabajadoras: «Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda». A lo mejor, una cosa no quita la otra. Su presunto jefe opta por la prudencia: que se investigue y que se diga «qué es lo que hay, si hay algo», dice Alberto Núñez Feijoo. Ella no necesita el pronunciamiento de la Justicia. El mensaje es no me toquen al «cantante más universal». A las presuntamente tocadas sin permiso que las consuele Rita Yolanda Díaz. Isabel, un satélite aproximándose a la constelación Santi Abascal, autor de lo siguiente: «El Gobierno solo habla de estas cosas para que no se hable de corrupción». Qué abuso de clase política.