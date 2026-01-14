Qué cambia y qué puede implicar el nuevo modelo de financiación autonómica para Galicia

Una aldea de O Courel, Vieiros, en una imagen de archivo M. G.

Se ha hecho esperar más de quince años una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, lo que vuelve a poner de relieve la complejidad de esta materia. La sensación inicial es que presenta menos elementos de ruptura respecto al modelo vigente que los esperados. En este juicio pesan, inevitablemente, las expectativas generadas, ya que los pactos de investidura en Cataluña apuntaban a un cambio mucho más radical —con cesión del 100 % de determinados impuestos y una descentralización significativa de la Agencia Tributaria— que no se corresponde con lo anunciado ahora.

El Gobierno presenta la propuesta «poniendo más dinero encima de la mesa». Desde el punto de vista autonómico, el mensaje es positivo: más recursos para financiar servicios esenciales, como sanidad, educación y servicios sociales. Aun así, conviene recordar que ese incremento reduce el margen presupuestario del Estado, cada vez más condicionado por factores difíciles de eludir: el crecimiento de las transferencias a la Seguridad Social, el coste de la deuda y las nuevas exigencias de inversión en defensa.

Donde se concentran las mayores tensiones es en el reparto de los fondos. Como punto de partida positivo, y en línea con reformas anteriores, ninguna comunidad perdería en términos absolutos con el cambio y, además, el reparto propuesto reduce las diferencias de financiación por habitante hoy existentes entre territorios. A partir de aquí aparecen las dudas. La ponderación de las variables vuelve a estar ensombrecida por la impresión de que se fijan de forma instrumental para alcanzar un resultado predeterminado. Con ello se renuncia, otra vez, a un diseño más robusto que aproxime de forma objetiva los costes diferenciales en la prestación de servicios. Además, los criterios de nivelación no se han explicitado con suficiente detalle y las declaraciones públicas hablan de una ordinalidad (que el orden relativo de comunidades no se altere tras la redistribución) que parece funcionar a la carta.

En una valoración preliminar, si se toma el reparto de los recursos adicionales (20.975 millones de euros) y se combina con la información de la última liquidación del sistema, se observan algunos patrones. Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha son las que más aumentan su financiación por habitante ajustado. Excepto Cataluña, todas ellas partían por debajo de la media, por lo que es normal que registren los mayores avances, aunque es debatible la magnitud del ajuste.

Galicia, en cambio, se sitúa entre las comunidades con menor incremento: recibiría 587 millones, apenas el 2,8 % de los recursos adicionales. Si esos fondos se distribuyeran con los criterios actuales la asignación sería superior a los 1.350 millones. Se trata del efecto más relevante y preocupante: Galicia pasaría de estar por encima de la media a situarse por debajo, en las últimas posiciones en financiación por habitante ajustado. Influyen varios factores: los mecanismos de nivelación, la reducción del peso de la variable de dispersión, la creación de un nuevo fondo climático orientado a las comunidades mediterráneas y otros criterios que no favorecen a Galicia.

En definitiva, la propuesta reabre un debate demasiado aplazado y añade recursos, pero, desde Galicia, un modelo que no capture bien dispersión y envejecimiento difícilmente puede considerarse equilibrado. De lo contrario, existe el riesgo de que singularidades territoriales acaben traduciéndose en una desventaja financiera persistente.