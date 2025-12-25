Oriol Junqueras, el fantasma de las Navidades pasadas

Quique García | EFE

He aquí a Oriol Junqueras, que un mal día cayó en la tentación de ampliar su territorio más allá de las fronteras de un cuerpo que de ser parcela sería latifundio. La cosa acabó en una condena y unos años a la sombra porque Oriol no tuvo el seny de esconderse en un maletero y escapar a Waterloo a esperar la aritmética resiliente de Donde Dije Pedro. El sumo pontífice de ERC se aparece en el cementerio de Montjuich ante la tumba de Francesc Macià, presidente de la Generalitat entre 1931 y 1933. Estamos a 25 de diciembre, y Oriol, siendo tan rotundamente de carne y hueso, podría pasar por un fantasma de las Navidades pasadas, emergiendo entre las tumbas para recordar que España nos sigue robando, hasta Rufián sabe que una mentira repetida mil veces, pues eso. A pesar del escenario, por la comisura de los labios del niño que fue Oriol empieza a asomar una sonrisa. Es comprensible: los reyes magos están a la vuelta de la esquina. Sánchez, también.