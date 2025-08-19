La química de un incendio forestal

Incendio forestal en Melón, entre las aldeas de Quins y Vilaverde Santi M. Amil

Un incendio forestal es, simple y llanamente, una reacción química de combustión. Y, como todas las reacciones químicas, para hacerse efectiva solo son necesarios unos reactivos y unas condiciones determinadas. Los reactivos son un combustible, en este caso la maleza, los árboles o un producto químico; un comburente, el oxígeno del aire; y un elemento que aporte una energía necesaria para iniciar la reacción de combustión, quemando así el combustible.

Contra un incendio es complicado luchar. Es difícil porque la energía liberada al quemar el combustible es superior a la necesaria para hacer la reacción de combustión, haciendo que las llamas avancen quemando todo el combustible que encuentra, liberando así más energía, que va a hacer que se avive el incendio. Y es complicado porque la energía liberada, en función de la orografía y del tipo de combustible pendiente de quemar, puede hacer que la velocidad de avance del frente de llama haga complejo su control.

Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar olas de incendios como los que ahora estamos viviendo? Lo único que hay que hacer es prevenir el incendio. Solo una buena prevención permite evitar un incendio e, incluso, en caso de que este se haya iniciado, poder extinguirlo con más facilidad.

La herramienta preventiva más eficaz se lleva a cabo ejerciendo un control sobre el combustible. ¿Qué podemos hacer, entonces? Los campos y bosques deben estar limpios de maleza y matorrales. Con ello eliminamos o minimizamos la cantidad de combustible de la reacción, ya que este tipo de combustible requiere poca energía para quemarlo. Por ello, las personas propietarias de bosques deben de estar obligadas a limpiarlos. Las entidades propietarias de las masas forestales vecinales deben también tenerlas a punto. Los cortafuegos, asimismo, tendrían que estar libres de maleza.

Mientras nuestros bosques estén a monte, como suele decirse, mientras a nuestros bosques no se les elimine la maleza antes de la llegada del verano, vamos a seguir teniendo estíos angustiosos, como el que ahora vivimos. No importa que haya muchos o pocos incendiarios, sus acciones se frenan eliminando de combustible nuestras masas forestales, que deben llegar al verano con un bajo punto de combustión.

Si queremos evitar incendios, nuestras autoridades autonómicas y nacionales deben legislar el cuidado de los montes. Tan responsable es el que prende fuego a un matorral como el que no cuida sus propiedades y deja que los matojos, las silveiras y la maleza crezcan en ellas. El monte y nuestros bosques también requieren un mantenimiento.