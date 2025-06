Pedro Sánchez 2027

Yves Herman | REUTERS

Es como si la montaña de corrupción le hubiera sorprendido en Orlando, por decir una localización geográfica, o una camiseta. Si alguien pensaba que este hombre ya no iba a levantar cabeza, que acabaría sepultado hasta el mechón por las mordidas, es que no conoce a Donde Dije No Por Convicción Digo Amnistía, y que pase el Constitucional. Las lágrimas de cocodrilo le han durado a Pedro lo que el sueldo de diputado a Santos Cerdán. Afilado pero sonriente, otra vez se dispone a caminar sobre las aguas. Quién sabe si cuando anunció la regeneración democrática quería decir degeneración pedrocrática. Un lapsus linguae lo tiene cualquiera. Amén de Carles Puigdemont, he aquí al único ser vivo que se atreve a pronosticar dónde estará en el 2027: en primera línea de la papeleta de lo que entonces sea el PSOE. Pedro y su fe en el ser humano Pedro. A prueba de bombas y de UCOs. Tanta seguridad da miedo. Hasta Donald Trump sabe ya de lo que es capaz.