Pedro se ha dejado la olla al fuego

Carlos Luján | EUROPAPRESS

Mientras el Muy Demócrata Abascal acaricia un gatito bautizado Alberto, Bolaños y Montero, agentes secretos, abandonan el Congreso como almas que lleva el Santos Cerdán. Resulta que Donde Dije Pedro Digo Sánchez se ha vuelto a dejar la olla al fuego. Es la consecuencia de andar comiendo a deshora, se pierde la concentración. A esta especie de últimos bomberos de Filipinas se les ve algo descoyuntados, se conoce que no estarán durmiendo bien, pero aún les quedan fuerzas para subrayar el relato del todavía amado líder: no elevemos a categoría la anécdota. Traducido: y tú más. Claro que hay anécdotas que valen su peso en oro. La anécdota a la que se refiere el hermano de David Sánchez se puede resumir en dos palabras: PSOE y corrupción. No es la primera vez que estas palabras aparecen juntas, se estarán cogiendo cariño. A Pedro le parecerá anecdótico pero, de las dos, la más presunta, a estas horas, es PSOE.