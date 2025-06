Leire, la de la oreja del PSOE

Carlos Luján | EUROPAPRESS

En el PSOE del hermano de David eran pocos y parió la Leire. A lo mejor hay que aclarar que esta Leire no es la ex de La Oreja de Van Gogh, aunque a su manera cante también bastante: la mujer anduvo ofreciendo tratos de favor por informaciones contra mandos de la UCO. Hasta que la pillaron. Desde entonces, dice que solo recopilaba «información periodística» para un libro. En el PSOE no ganan para desmentidos. Podría decirse que a Feijoo se le ha vuelto a aparecer la Leire. Quizá la cosa acabe en nada, a lo mejor esta mujer es una pequeña Nicolasa, pero por lo pronto he aquí esta edificante imagen: una especie de tonadillera socialista cruzando la puerta de Ferraz para presentar su «baja voluntaria», con calculados labios y vestido rojo PSOE, y gafas oscuras como dejando caer que siempre algo hay que ocultar. Con un gesto que tanto vale para decir «si me queréis, irse» como para celebrar un disco de oro. Al resiliente Pedro le tendrían que estar estallando los oídos.