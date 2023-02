¿Vivimos seguros o va por barrios?

Un sábado de febrero, de esos tranquilos, de fútbol en Riazor, abre uno el periódico y lee algo que no cree que esté pasando: «adolescente apuñalado por un menor en el centro de la ciudad por un problema en una pista de baloncesto»; a esto se le suma banda de extranjeros... Es el primer golpe de la noticia. Aún no se sabe bien lo que ha pasado.

La noticia causa estupor y alarma a la ciudadanía en toda Galicia. La cuestión es si la alarma es real o subjetiva, y la pregunta es: ¿estamos seguros en Galicia? La contestación es que la seguridad o inseguridad va por barrios. Me explico. Hace unos días la directora general de la Guardia Civil dijo en la toma de posesión del general de la XV Zona que Galicia está 13 puntos por debajo de la media de delitos en España. Le compramos el dato, no lo dudamos. El problema es que a la madre del chaval apuñalado le da igual el 13, el 15 o el 20, porque es su hijo. Esto tiene claramente una explicación objetivando los hechos. La Policía Nacional, la Guardia Civil, y también la seguridad privada como extensión de las primeras, velamos todos los días por la seguridad de los ciudadanos, por cierto, de una manera eficaz y siendo la envidia de otros países. Lo que no podemos evitar son incidentes puntuales, pues la seguridad total no existe, y hay delitos que disparan las alarmas. Todos los días recibimos intentos de sobornos online y, de vez en cuando, picamos. Estos delitos son el top ten de la delincuencia organizada y atentan directamente contra la seguridad del Estado, pero no causan sensación de inseguridad. Lo del sábado en A Coruña, sí. Tenemos hijos y se produce un proceso empático con la familia. ¿Eso quiere decir que A Coruña es insegura? Hace años ocurrió lo de las niñas de Alcácer y los padres no dejaban bajar a sus hijas solas a la calle. ¿Era España insegura por la alarma social creada? Probablemente no, pero las hijas eran de cada uno y no querían asumir riesgos.

Lo bueno es que realmente podemos estar tranquilos. Galicia es segura. Las ciudades gallegas son seguras, los pueblos gallegos son seguros. No podemos plantear una alarma social por problemas puntuales y difíciles de predecir y evitar. Un apuñalamiento, un robo con violencia o una agresión sexual son temas muy graves y de gran alarma social, pero no son lo cotidiano. Lo objetivo es que Policía Nacional, Guardia Civil y seguridad privada trabajamos todos los días para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Pueden ustedes pasear seguros por ciudades, pueblos, barrios y calles, pese a casos puntuales que se intentan esclarecer lo antes posible. Lo subjetivo no puede imponerse a lo objetivo. Disfruten de su libertad como ciudadanos y sean conscientes de que están protegidos. Todos trabajamos en ello.