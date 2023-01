Este es mi Código Penal y, si no le gusta, tengo otro

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una intervención en el Senado MARISCAL | EFE

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dijo públicamente que ve «lógico» que las defensas de los condenados por el procés pidan su absolución a la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) con la reforma de las condenas por los delitos de sedición y malversación que este jueves entran en vigor. Bolaños reconoce asimismo que lo único que está en juego es tan solo la condena accesoria de inhabilitación, pues la pena de prisión ya fue objeto de indulto por parte del Gobierno, anticipándose a la propia supresión del tipo.

No le falta razón al ministro en lo que se refiere a la lógica procesal por parte de los abogados de la defensa de beneficiarse de una modificación legislativa que favorece a los intereses de sus patrocinados. (Lo mismo que con la ley del «solo sí es sí»). Lo que encuentra peor acomodo con las reglas de la lógica común, más allá de la procesal es el mismo hecho de que se hubiesen aliado los grupos que sustentan al Gobierno para incluir en el Código Penal (CP) la «carta a los Reyes Magos» que bien pudieron escribir los indepes en sus mejores sueños de presidio.

El BOE del 23 de diciembre contempla la supresión íntegra del capítulo I del Título XXII del Libro II, y así todos los artículos que describían las conductas típicas de la sedición. Con ello desaparecen sus penas, tanto principales como accesorias, es decir, hasta 15 años, tanto de privación de libertad, como de inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Dice Bolaños que las nuevas penas son superiores a la inhabilitación que tienen en este momento los dirigentes independentistas porque el Código Penal ahora establece penas de inhabilitación tanto para los desórdenes públicos agravados, como para la malversación y añade que «sumando esas dos penas, se da la posibilidad de que haya 14 años de inhabilitación». Si esto fuese cierto, ningún sentido tendría que las defensas instasen la revisión de las condenas, pero la cuestión es que el ministro está haciendo un obsceno truco malabar que no resulta aplicable al supuesto en cuestión; primero, porque la sedición ha desaparecido del Código y solo es delito lo que en él se contempla. Desapareciendo el delito por el que fueron condenados, han de desaparecer sus penas. Y a mayor abundamiento, los desórdenes públicos ya estaban tipificados en el CP al tiempo del dictado de la sentencia y no se les condenó por tales desórdenes, así pues, lo que no cabe ahora por parte del TS es modificar el tipo delictivo por el que los independentistas resultaron condenados para poder mantener una accesoria de inhabilitación carente de la principal a la que acompañaba y mucho menos podría practicar una revisión para agravar el reproche penal. Sí que es verdad que se ha visto modificado el delito de desórdenes públicos, para incluir varias de las conductas antes previstas en la sedición, pero con penas más bajas, señor ministro.

Nos ha quedado un Código Penal más benévolo con corruptos malversadores de todos los colores políticos y con secesionistas sediciosos a los que les saldrá más barata su condena. Un código que no desincentiva las intenciones del separatismo, lo que supone un castigo innecesario para nuestra salud democrática.

Esteban Rico es director de Proa Abogados