El Tribunal Constitucional fortalece la democracia

Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

Recordaba hace pocos días en este mismo medio que la democracia no puede nunca convertirse en la tiranía de la mayoría, y que para eso hay que velar por los derechos de la minoría… y el principal garante de ello es el Tribunal Constitucional. Creo que en este contexto hay que valorar el auto del Tribunal Constitucional de 19 de diciembre, que admite a trámite el recurso presentado por diputados de la oposición frente a la admisión a trámite de varias enmiendas que modificaban aspectos sustanciales de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como parte de la tramitación de una proposición de ley que nada tenía que ver con ese tema.

No cabe duda de que un contexto más amplio pone de relieve una crisis institucional importante en lo relativo a la renovación de ambos órganos constitucionales, que viene de lejos, y que las últimas reformas han venido a agravar. Esa crisis, obviamente, no la puede resolver el propio Tribunal Constitucional, y menos en esta vía. Tampoco negaré la excepcionalidad de una medida como la adoptada en el tribunal en este auto, que aunque no está en modo alguno impedida por la ley, carece de precedentes idénticos; pero sí podemos encontrar ejemplos de medidas adoptadas con extrema celeridad en unas u otras vías procesales, para resolver situaciones que suponen también retos o posibles quebrantamientos constitucionales importantes y muy evidentes.

Dicho lo anterior, por razón del espacio casi debo limitarme a explicar lo que ha sucedido, en sus justos términos, y a una valoración global. Así que aclararé lo siguiente: 1) Se trata de un auto que admite el amparo y adopta una medida cautelar, y que no prejuzga el fondo del asunto, aunque obviamente se dicta como consecuencia de que se aprecia verosimilitud en la violación alegada del derecho de participación política de los diputados de la oposición. 2) No es cierto que paralice todo el procedimiento legislativo, ya que se limita a suspender cautelarmente la admisión de esas enmiendas. 3) En consecuencia, no hay ningún tipo de bloqueo del procedimiento: este puede seguir respecto a la proposición de reforma del Código Penal, que era la que se estaba tramitando. 4) Tampoco se impide la adopción de una nueva iniciativa, ya sea proyecto o proposición de ley que, respetando las reglas de procedimiento, proceda a las reformas previstas en las mencionadas leyes (con independencia de que, si estas reformas fueran inconstitucionales, ello tendría que abordarse a posteriori en otro procedimiento específico).