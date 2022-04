El Gobierno se acostumbra al funambulismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves a la salida del pleno en el Congreso MARISCAL | EFE

No hizo falta «caserazo», como en la convalidación del decreto de la no derogación de la reforma laboral, pero casi. El Congreso convalidó el plan de medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra de Ucrania más de dos meses después del inicio de las hostilidades y con un paquete de medidas que ya se había quedado corto en el mismo momento en el que se anunciaron.

Siendo muy relevante que los españoles van a pagar un poco menos —es un decir, viendo el precio real en el surtidor— por los combustibles y que algunas empresas van a recibir una inyección de liquidez importante con dinero público —que habrá que ver si no ocurre como con los créditos ICO—, también parece evidente que se ha perdido una ocasión de ser más ambicioso y ampliar los objetivos del salvavidas público.

Desde que España se instaló en el «no es no, ¿qué parte del no es la que no entiende?» —Pedro Sánchez a Mariano Rajoy antes de ser defenestrado por sus compañeros del PSOE— parece que entenderse entre partidos políticos solo está al alcance de los que comparten espacio ideológico y que, además, logran sacar tajada.