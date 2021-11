Debate: ¿Deberían los profesores estar mejor pagados?

Los profesores gallegos están en la media de los sueldos que se pagan en la profesión en España, pero con el tiempo su remuneración se incrementa en menor proporción que los de otros países europeos. El debate sobre si los maestros de cualquier nivel educativo deberían estar mejor recompensados económicamente tiene una respuesta clara: sí. Pero los especialistas también advierten de que el sistema debería permitir promocionar a los mejores profesores y, al mismo tiempo, los docentes tienen que ser más exigentes consigo mismos y con la tarea fundamental que desempeñan en la sociedad.

Por otro lado está la cuestión del tipo de trabajo que desempeñan. Hoy en día a un docente no le vale con dominar perfectamente su materia. Debido al incremento de alumnos con necesidades educativas especiales, tiene que tener conocimientos de psicología, de derecho, sanitarios..., adaptando sus clases a ritmos de aprendizaje totalmente diferentes. Además, debe mantener las aulas virtuales y elaborar contenidos online. Todo ello en medio de una sociedad consumista que fomenta lo inmediato sobre lo que exige esfuerzo, y que confunde la igualdad de oportunidades con la de capacidades. Inmerso en esta situación, debe desempeñar una tarea que exige en sus alumnos constancia y superación. Un trabajo a contracorriente, cada vez más burocratizado, que produce desgaste emocional cuando las familias no colaboran. Y es fundamental que los profesores no decaigan en su tarea, porque son el pilar indispensable para la formación de una sociedad futura sana con profesionales competentes.

La cuestión de si los docentes españoles están bien pagados se puede analizar desde dos perspectivas. Por un lado, la del salario. En los inicios de su desempeño profesional, su sueldo se sitúa un poco por encima de la media de los países europeos. Pero con el paso de los años la situación se invierte, ya que, mientras en Europa un docente puede verlo incrementado en un 90 %, en España ese aumento no llega al 50 %. Esto es debido a que en nuestro país no hay un estatuto que defina la carrera profesional, es decir, la manera en que los profesores pueden dirigir su formación y su práctica docente para poder promocionar profesional y económicamente. Los países que obtienen buenos resultados en educación tienen docentes con estímulos económicos y una planificación clara de sus necesidades de formación. El sueldo aumenta la satisfacción por el trabajo y crea en ellos la sensación de que la sociedad les valora, al tiempo que atrae candidatos cada vez más cualificados y vocacionales.

Salarios de docentes e responsabilidade

Agora falamos de cartos. Neste permanente estado de debate sobre o sistema educativo parece ser que lle toca a quenda ao salario do profesorado, porque é un tema máis relevante que os currículos engordados, os recursos escasos, a inadaptación pedagóxica ás novas tecnoloxías ou, simplemente, saber qué significa educar no século XXI.

Pois sexamos concisos. ¿Ten o profesorado unhas retribucións axeitadas? Non. ¿Cobran pouco ou moito? Pouco. ¿Deberían cobrar máis? Dende logo. ¿Deberían ter máis recursos? Si, absolutamente.

O razoamento é moi sinxelo. A docencia é, con moita diferenza, a profesión máis importante da nosa sociedade. A alfabetización xeralizada foi a ferramenta de progreso fundamental, a froita de máis valor da Revolución Industrial e a responsable do nivel de benestar que temos acadado. Os docentes están, agora mesmo, formando aos nosos futuros dirixentes, ás persoas que colonizarán Marte, aos descubridores das estratexias para evadir á morte; pero, sobre todo, aos que co seu traballo van seguir soportando o estado de benestar e pagar as nosas pensións.

E son poucos. Unha ollada á pirámide de poboación permite comprobar que a poboación entre 40 e 44 anos son 4 millóns de persoas, pero de 30 a 34 anos son 2,8 millóns. E de alí a baixada é continua. Unha previsión a 80 anos da poboación española baseada no índice de natalidade di que imos ser apenas uns 10 millóns de persoas.

Esta crise poboacional lévanos directamente á ruína económica e social. A única esperanza é que os incrementos de produtividade compensen a caída da poboación. E dicir, que onde agora catro persoas producen un, no futuro unha persoa produza catro. Neste contexto, o traballo do profesorado é fundamental para non fracasar como sociedade e evadir ese colapso que parece inevitable.

Aceptado o papel primordial da función docente, temos como sociedade a obriga de ser tremendamente esixentes co seu desempeño. O profesorado ten que asumir esa responsabilidade como os médicos o fan co seu xuramento hipocrático. Responsabilidade ata o de agora sempre esquecida e da que nunca se fala. Debemos reformular todos os aspectos. Cómo se accede á función docente? Debe ser unha función vitalicia? Cómo se miden os resultados profesionais? Cómo reciclamos e formamos de xeito continuo e obrigatorio aos docentes? Curiosamente, nunca escoitamos debater sobre esta outra cuestión, pero urxe moito máis que falar de salarios. Porque, como din nun coñecido blockbuster, un gran poder conleva unha gran responsabilidade.