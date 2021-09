Puigdemont: todas las soluciones son malas

Quique Garcia | Efe

Para asomarse al nuevo caso Puigdemont resulta útil reproducir la pregunta escrita que la portavoz de su partido en el Congreso formuló al Gobierno de España. Dice así: «¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno (incluidos sus Servicios de Inteligencia) en relación con la detención ilegal del eurodiputado y president de Catalunya en el exilio, Carles Puigdemont y Casamajó?». No hay en el texto ni una palabra sin intención. La primera es culpar al Gobierno y al CNI, no vaya a parecer que es una actuación de la Justicia italiana. La segunda es calificar la detención como ilegal, con lo cual pretende insinuar que la euroorden del juez Llarena no está en activo, porque Junts sostiene que así lo comunicó el Ejecutivo español al Tribunal General de la Unión Europea y por eso este tribunal suspendió su inmunidad parlamentaria. La tercera es apelar a su condición de eurodiputado para ampararse en su supuesto fuero europeo y provocar la intervención de la Eurocámara. Y la cuarta, calificarlo como «presidente en el exilio» para revestir de dignidad a quien solo es un vulgar fugado de la Justicia. Los partidarios de Puigdemont quieren guerra, lo anuncian en esta pregunta y, de acuerdo con los radicales de la CUP, ya hicieron la primera manifestación para pedir la libertad.

Cuando se escribe esta crónica es imposible saber cuál será el destino de Puigdemont. Puede ocurrir cualquier cosa, y ninguna cosa descarta este cronista. No me atrevo a especular porque hay demasiados factores jurídicos en juego y un antecedente judicial de su puesta en libertad en Alemania. Si lo envían a España, contemos de antemano con fuertes protestas en la calle y el uso fraudulento de la palabra represión. Si, por el contrario, el juzgado de Cerdeña lo deja en libertad, contemos con una campaña de desprestigio de la Justicia española, una de las grandes especialidades de los separatistas, y una desmoralización de los jueces y de todos los ciudadanos que ven en Puigdemont lo que es: un personaje dañino que no solo pretende la independencia de Cataluña, sino el desprestigio internacional de España. A eso dedicó los cuatro años de su exilio bien financiado.

Mientras todo se aclara solo hay una cosa cierta: se vuelve a demostrar la fragilidad de los intentos de resolver la cuestión catalana. Bastó esta noticia para que Junqueras le mandara «todo el apoyo, president» y el actual presidente de la Generalitat se pusiera «a tu lado, president». Lo que ellos llaman represión, que no es otra cosa que hacer cumplir la ley, une mucho al independentismo. Es su argamasa. Quizá este acontecimiento les sirva para olvidar las últimas tensiones y volver al frente común. En ese caso, la mesa de diálogo correría el peligro de descoyuntarse antes de ofrecer un solo resultado. Y Pedro Sánchez se quedaría sin uno de sus reclamos para la campaña electoral.