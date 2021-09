Una estrategia equivocada

Pendientes como estábamos del camino de la lava hacia el mar, el drama de los palmeros y el precio de la luz, casi nos olvidamos de que el cabecilla de la rebelión de los señoritos catalanes seguía de gira por Europa. Cierto que la mesa esa de los monólogos está acaparando toda nuestra atención en el asunto de Cataluña y que los movimientos de Carles Puigdemont dejaron de ser prioritarios hace tiempo. Afortunadamente.

Pero en esto llega la policía italiana y vuelve a retrotraernos a épocas pasadas con su detención cuando pretendía asistir en Cerdeña a una reunión de separatistas sardos. Y aquí empieza otra vez el lío.

Porque no parece claro que la euroorden de su extradición esté vigente y que Puigdemont carezca de toda inmunidad por parte del Parlamento Europeo, que le retiró lo que luego confirmó la Corte Europea de Estrasburgo. Una vez más, y así llevamos años, tribunales e instituciones europeas no deciden uniformemente sobre el proceder delictivo o no del ex president. Y es una incógnita lo que puedan hacer los italianos. Ya vimos cómo su detención en Alemania acabó en nada, se rechazó entregarlo a España.