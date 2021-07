Nuevo intento para implicar al voluntariado en el Camino

ALBERTO LÓPEZ

El voluntariado no acaba de arrancar en el Camino. Los albergues de donativo son especie a extinguir, y las personas que individualmente echan una mano son muy pocas. Pero la Dirección Xeral de Xuventude vuelve a intentarlo desde ahora hasta el 10 de septiembre para mayores de 18 años y en seis caminos de Santiago. «Queremos favorecer o coñecemento e preservación das rutas xacobeas, así como impulsar un itinerario formativo de sensibilización medioambiental», manifestaba Cristina Pichel, al frente de ese organismo. La teoría y los medios están sobre la mesa. La realidad se encargará de provocar el aplauso o la decepción, pero la iniciativa merece todo tipo de elogios.

Dos juderías

Dos juderías, dos, se han presentado en sociedad en Santiago el día 1. En realidad fueron tres (la tercera, la más relevante, Ribadavia), pero solo un par de ellas están en caminos de Santiago oficiales: Tui —que le está dando un buen impulso en los últimos tiempos— y Mondoñedo —manchada esta última por un proyecto de modificación profunda del Malecón, muy contestada por la ciudadanía—. Intentan captar más visitantes, de paso que se comprometen a visitar su patrimonio local, pero también guiñar un ojo a los peregrinos para que se detengan unas horas más. Porque eso es, en fin, más dinero.

Puras «fake news»

A Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta y responsable del Xacobeo, hay que reconocerle temple. Igual acaba con una úlcera de tanto tragar, pero —sin deseársela en absoluto, por supuesto— le va en la nómina. Porque la inventiva popular no cesa en su deseo de sacar de la chistera caminos de Santiago como quien saca conejos, y en situar en el mapa orígenes falsos. ¿Qué se esconde detrás de esas fake news? Simplemente pillar subvenciones, que Juan Pueblo con sus impuestos me construya un albergue aunque por aquí no pase nadie, que me promocione mi municipio. Al final hasta puede ser que consigan matar la gallina de los huevos de oro que es desde el siglo IX el Camino. Por ejemplo, la alcaldesa de Betanzos, que ahora reclama que el Camino del Norte pase por su ciudad y no que vaya desde Baamonde a Sobrado. Tiene razón histórica, pero no es el momento.