El match de Tinder de Kamala Harris

La Voz de Galicia Sandra Faginas

10/11/2020 05:00 h

Para los que quieran ver más allá del currículum de Kamala Harris, les diré que su horóscopo es libra, y que ese soplo de aire de su signo la hace mucho más vibrante que el presidente Biden, que es escorpio. Así que Kamala tiene la fuerza del viento, pero también la impulsividad de quien siempre va a por todas. Es muy significativa esa otra parte personal que no se ajusta a ningún título universitario, aunque nos retrate. Harris está ahora felizmente casada con el abogado Douglas Emhoff porque se lanzó a un vacío que muchos probablemente no se atreverían. Su mejor amiga le organizó una cita a ciegas en el 2013 para que conociera a Emhoff, un abogado divorciado, con dos hijos, que podría abrirle un futuro de amor. Kamala, que entonces tenía 48 años, no dudó y se presentó a ese match propio de Tinder que Douglas selló rápidamente: «Ya estoy muy mayor para juegos o hacerme el interesante. Me gustas de verdad y me gustaría intentarlo». El flechazo acabó en boda en el 2014 y desde entonces son el tándem perfecto en el que ella ejerce de Momala, el nombre elegido por los hijos de Douglas en lugar de madrastra. Momala Harris, que ha roto muchos techos de cristal, no cumple tampoco el perfil esperado en otros ámbitos.

En el amor se la ha jugado siempre. Antes de cumplir los 30 estuvo cinco años con Willie Brown, el poderoso alcalde de San Francisco que entonces tenía 60, estaba casado y tenía cuatro hijos, además de una polémica reputació de todos conocida. Kamala lo dejó de golpe tras varias acusaciones de corrupción cuando ella ya era fiscala del Estado: «No le debo nada», sentenció en aquel momento Harris, que sin mirar atrás continuó su camino con el viento a favor.