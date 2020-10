¡Peligro! Seguimos sin reglas, y el juego no para

0

La Voz de Galicia Cartas al director

30/10/2020

A Mariña segue en loita, Alcoa solución

Centos de familias dependen de esta empresa, que xa aplicou un ERE a todo o persoal; hai que lembrar que o peso na economía local representa un terzo do PIB da provincia de Lugo. Agora mesmo e aproveitando a pandemia xa case non se fala deste tema que ten en xaque a miles de persoas. Ante o abandono por parte da clase política que nos goberna, este sería un bo momento para que algún bo samaritano galego mostrase un pouco de solidariedade con toda está xente.

Ou que mesmo o actual presidente da Xunta dese un golpe de efecto e nacionalizase a empresa, seguro que moitos galegos agradeceríanllo, xa que os efectos do peche de esta planta son imprevisibles.

É unha vergoña ver que moitos políticos actualmente forman parte dos consellos de administración das grandes multinacionais eléctricas grazas ás chamadas portas xiratorias tan de moda en España, cobrando unha paga vitalicia en moitos casos, e unha empresa vai pechar pola factura da electricidade.

Salvaron á banca, 55.000 millóns de euros tirados dos que non se van a recuperar case nada. Agora en España non goberna o PP, que tanto criticaron os que actualmente forman o Goberno de coalición, PSOE e UP; señorías, demostren aos seus votantes que non se equivocaron. E sobre todo, señora ministra de Traballo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, non se esqueza dos galegos que a puxeron en Madrid. Serafín Valladares Guimeráns. Cangas do Morrazo.

Hagan juego, no hay reglas

En febrero, el ministro Garzón anunció la nueva regulación del juego que se estaba ultimando. Un decreto destinado a poner orden en un ámbito en el que la publicidad campa a sus anchas.

Desde entonces nos hemos confinado, aislado y distanciado para acabar con el covid-19, pero también hemos encendido las alarmas sobre la adicción al juego. Según la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), durante el primer estado de alarma se duplicaron el número de llamadas al teléfono de ayuda. Sin embargo, el sector del juego cifró en millonarias las pérdidas sufridas durante el confinamiento por el cierre de salones de juego y el parón de las apuestas vinculadas a las competiciones deportivas.

Parece que el drama personal y familiar no tiene una correspondencia con las grandes cifras. Entonces, ¿qué cantidad de incondicionales más necesita el sector para ser rentable?, o aún peor, ¿cuánto patrimonio más tiene que poner en juego cada persona?

El decreto de Garzón iba a ver la luz en tres meses... han pasado casi ocho, el coronavirus no remite y nuestro tiempo de ocio vuelve a encerrarse entre cuatro paredes. ¡Peligro! Seguimos sin reglas, y el juego no para. Rosanna Estanyol Marín. Maruri (Vizcaya).

Tiempo para cambiar

Posiblemente es la primera vez en la historia que existe la sensación de que somos una misma humanidad, una misma gota de agua en un infinito océano. Por primera vez en la historia, lo que le pasa a uno le pasa a todos, y ya dejamos el «cada loco con su tema». Ojalá esta situación, hasta ahora surrealista, sirva para mirar juntos en una misma dirección. En palabras de Eclesiastés, tiempo para enfermar, tiempo para sanar, pero sobre todo, tiempo para cambiar. Paula Granada Montero. Barcelona.