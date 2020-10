¿Hasta cuándo vamos a permitir que dicten órdenes militares para controlar un tema sanitario?

0

28/10/2020 05:00 h

Hibernando

Se mire hacia donde se mire, estamos ante un panorama tan desolador que es difícil de creer. De repente se hace necesario desconectar por un espacio de tiempo diario a fin de poder digerir la realidad sin daños colaterales añadidos al entendimiento. Dicho de otro modo, por salud mental. Los políticos que nos gobiernan se van de vacaciones palaciegas o a bucear. Luego regresan descansados y fresquitos diciéndonos a los demás lo que debemos hacer por ley durante medio año, además de comunicarnos el subidón de impuestos a fin de pagar el «café para todos». Es el mundo al revés. La sociedad les da el poder, en vez exigirles que hagan bien su trabajo, que para eso se les paga. Pero no. Ellos se sienten señores feudales, con sus mismos derechos. De esta forma siempre llevarán razón: si sale mal, la culpa es nuestra, y si sale bien el mérito es suyo. Siempre con la sartén por el mango. Y mientras, vamos adquiriendo una sensación de desamparo social. Es una especie de dictadura con mascarilla. No la reconoce quien no quiere verla. Pero que no cunda el pánico. Todo esto es culpa del cambio de hora. Podemos hibernar seis meses. Y despertaremos con los días más largos. Solo Dios sabe si mejores. M. J. Vilasuso. As Pontes.

Políticos inmunes

Parece que a los políticos y a los empresarios de élite les da igual todo lo que está pasando. Lo demostraron muchos de ellos en la pasada fiesta por el aniversario de un medio de comunicación. En pleno estado de alarma: cena, fotos, charlas, risas. En varios momentos sin mascarilla. ¿De verdad que esta es la manera de respetar a la población y a los enfermos? La clase trabajadora luchando para sobrevivir a fin de mes, reduciendo a lo más mínimo el nivel de socialización y esperando que el virus no toque la puerta de ningún familiar. España está llegando a sus límites. A día de hoy ya no sé quiénes son los que deberían dar ejemplo. Irene Pardo. Barcelona.

La adolescencia perdida

Mi nombre es adolescente, con 16 años no tengo voz ni voto. Muchos como yo consideramos que estamos perdiendo una de las etapas más bonitas e intensas de la vida. Una época en la que cada momento se vive como si fuese el último, donde sueñas con tu futuro y donde quieres crecer, pero a la vez no quieres que pase. Una época también donde

empiezas a coger grandes responsabilidades de las que dependerá tu futuro y en la que tienes que trabajar mucho. Sin embargo, antes de esta situación tan excepcional todos esos esfuerzos se veían compensados con pequeños momentos que te llenaban por dentro, como el hecho de salir de fiesta, quedar con tus amigos, irte de viaje familiar o practicar un deporte. Y ahora… es un bucle constante, una rutina incesable. Reduciéndose todo

únicamente a asistir a clases y estudiar, perdiendo momentos únicos de nuestra adolescencia, seguramente irrecuperables. Ainhoa Castro Castro. Barcelona.

¿A qué juegan?

Horrorizada asistí, y atónita, a uno de los mayores atropellos de la Constitución y de los derechos y libertades de la ciudadanía en los últimos 80 años cuando el Gobierno decretó un «toque de queda» el pasado día 25. Dos días después retiraron los artículos 9 y 10 de dicho decreto, quedando en manos de las comunidades autónomas la decisión del eufemismo «restricción». Esto, sin duda, me horroriza más si cabe. ¿A qué juegan los políticos? La Constitución está para todos. Y si el artículo 55 de nuestra Constitución afirma que es ilegal restringir derechos y libertades en un estado de alarma, siendo solo legal en un estado de excepción o de sitio, ¿por qué el presidente de la Xunta se cree con poder para pisotear la Constitución? ¿Por qué si el Gobierno rectificó, seguramente consciente de su barbaridad inconstitucional, el presidente de la Xunta se salta no solo el artículo 55 de la Constitución sino la propia jerarquía de la normativa española, esa que dice que las comunidades autónomas no pueden legislar por encima del Gobierno de España, y mucho menos por encima de la Constitución?

¿Hasta cuándo vamos a permitir que se saltan las leyes y dicten órdenes militares para controlar un tema sanitario? Ana Ferreiro. Barcelona.

No nos quiten el fin de semana

¿Cómo se puede ser tan insensible? Para unos, el fin de semana es el único momento en que nos podemos mimar. Para otros, la oportunidad de ver a familiares que no viven cerca. Si la situación es tan drástica, tengan más cuidado a la hora de hablar de posibilidades futuras. Por favor, dejen de jugar con nuestro futuro. Ferrán González. Barcelona.