Debate: Ante las rebajas de los alquileres exigidas por la pandemia, ¿los ayuntamientos deberían ajustar impuestos como el IBI?

Dos expertos tributarios argumentan en este debate si los ayuntamientos deberían de aplicar una rebaja en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) teniendo en cuenta las consecuencias de la pandemia en la economía. Las respuestas de Javier Gómez Taboada y de Gregorio Izquierdo son coincidentes: sí.

Esta modulación reglada en la aplicación del IBI tendría el mismo efecto positivo que los estabilizadores automáticos en el resto de impuestos, que no es sino amortiguar el efecto de la crisis sobre los contribuyentes, y resulta factible, ya que los ayuntamientos son el único agente en superávit agregado y tienen fuertes remanentes positivos sin gastar por el acierto de la última reforma de la ley de estabilidad, de los que no se me ocurre mejor uso que conceder apoyos fiscales a sus contribuyentes que sirvan para no agravar la situación, que en el fondo es la primera condición para anticipar la recuperación.

Bajo la premisa de «ayudar a quien ayuda» parecería totalmente justificado que se hubiera apoyado fiscalmente a los arrendadores a los que se fijó la obligación añadida de apoyar a sus arrendatarios, pero no se hizo. Parecía razonable que una hipotética situación de vulnerabilidad de un arrendatario fuera soportada directamente por la colectividad y no solo por su arrendador, que también sufre la crisis, y que, en no pocos casos, está con pérdidas, que en los casos más extremos devienen incluso en quiebras.

La fiscalidad: ¿un universo paralelo?

El pago de impuestos (algo, bien sabido, obligado), parafraseando al profesor J. I. Moreno, es una injerencia legítima en el derecho de propiedad siempre que se haga «con arreglo a la ley», «de acuerdo con la capacidad económica» de cada cual y mediante «un sistema tributario justo». Todo lo entrecomillado está en el artículo 31 de la Constitución.

Vivimos tiempos difíciles, duros e inciertos… La cuestión es que tanto el complejo escenario presente como el gris futuro obligan a revisar dogmas. Así: si estoy confinado y no puedo abrir mi negocio, ¿tengo obligación de pagar el alquiler? ¿tengo derecho a una reducción de la renta para adaptarla a las nuevas circunstancias? Bueno, a este interrogante, ya desde tiempo inmemorial, da respuesta la cláusula rebus sic estantibus, que no es otra cosa que «estando así las cosas»… Es decir: que las relaciones contractuales -genéricamente hablando y ahorrándonos honduras no menores- podrán quedar sometidas a revisión si hay un cambio sustancial respecto a la situación en la que se habían pactado.

Y, siendo eso así en el mundo privado, ¿sería extrapolable al universo público y, más en concreto, al tributario? Focalicemos nuestra atención en un caso paradigmático: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuya cuantificación se hace sobre una base -el valor catastral- fijada administrativamente en función de unos parámetros que, la experiencia demuestra, tienden al alza y no a la baja. ¿Sería ilógico pensar que, mientras que mi casero me condona parte de la renta de mi local o vivienda, el ayuntamiento se muestra del todo inflexible? Cuando menos cabría plantearse si ese IBI, al no adaptarse a la menguante capacidad económica de la ciudadanía (nuestra renta per cápita es obvio que ya se está reduciendo), no está vulnerando gravemente ese artículo 31 de la Constitución… Yo me aventuraría a decir que sí.

Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias; y, en tal sentido, si el Catastro no es tan ágil como para adecuar los valores al bajista mercado inmobiliario, es obvio que la pelota está en el tejado de los ayuntamientos: ellos son los competentes para reducir los tipos impositivos y, así, minimizar los IBI, adecuándolos a esta «nueva realidad». No queda otra. Bueno sí: esquilmar lo poco que quede y que el último apague la luz y cierre la puerta (por fuera, please). #ciudadaNOsúbdito