¡Luis Tosar hace televisión!

Es un notición por eso le pongo las exclamaciones. No había manera de tentar a Luis Tosar a hacer televisión, pero le ha llegado un papelón de Mateo Gil y será el protagonista de la serie Los favoritos de Midas, que pronto veremos en Netflix. Los que hemos tenido la fortuna de asomarnos a esa producción no podemos más que celebrar a ese San Tosar inmenso, que nos acelera el corazón en un thriller trepidante, en el que el gallego lleva el peso. Sobrecoge la angustia y la presión de ser un hombre desmesuradamente rico, con todo el poder de quien maneja uno de los medios de comunicación más importantes, pero al que le disparan directamente al corazón: «Morirá un inocente cada pocos días, si no accedes a darnos cincuenta millones de euros». Así arranca un guion basado en un relato corto de Jack London, escrito en 1901, pero muy vigente en una realidad tan convulsa como la que vivimos, en la que los ricos son cada vez más ricos. Me contaba el otro día el actor Carlos Blanco, que también forma parte del casting, que conseguir que Tosar accediera a hacer televisión no fue tarea fácil, porque desde aquel xuíz de Mareas Vivas hace veinte años, no lo hemos visto como protagonista. «Es tan impecable que una vez se equivocó en un texto y todo el equipo aplaudimos», me confesó Blanco. La exclamación cobra sentido en esta llamada de atención para que los espectadores no dejen pasar la ocasión de ver a este Genovés televisivo que, cómo no, Luis ha hecho de cine.