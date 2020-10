El pazo de Meirás y la Batalla del Ebro

0

Cartas al director

13/10/2020 19:26 h

Meirás y la II República

Sobre el Pazo de Meirás me gustaría recordar lo siguiente: En Barcelona el 5 de abril de 1938 el presidente del Gobierno de la II República era Juan Negrín. Todavía el ejército de la República esperaba el resultado de la decisiva Batalla del Ebro... El inicio de la misma tendría lugar el día 25 de julio. En los días que precedieron a la batalla, la República intentaba fortalecer la moral de sus tropas. La Pasionaria, en París, ante una multitud lanzó la célebre consigna: «España lucha y vencerá». Negrín esperaba que los aliados, Francia y Gran Bretaña, entrasen en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis y bajo estas circunstancias la República estaría, naturalmente, con los aliados, y «la cosa cambiaría»... La segunda Guerra estalló en septiembre de 1939, bajo estas condiciones, un grupo de derechistas coruñeses decidió regalarle al ferrolano general Francisco Franco un pazo que había sido de los herederos de Emilia Pardo Bazán. Según el periódico, la donación fue en abril de 1938 cuando el llamado dictador esperaba acontecimientos. En la Coruña de entonces, después de la victoria de los sublevados, la Batalla del Ebro nos caía muy lejos... Ahora tengo 85 años, y no sé lo que hubiera pasado si la famosa batalla cambiara de signo y Cataluña siguiese siendo de la República. En aquellos momentos tan terribles, ¿qué importancia tenía el Pazo de Meirás? Salvador Fernández Miranda López-Mouriño. A Coruña.

Colas ante las entidades de crédito

Me comunico con ustedes ante un hecho que veo que se repite diariamente ante las entidades bancarias. Un día rescatamos con nuestro dinero a estos gigantes y -a día de hoy- pretenden que sigamos manteniendo nuestras cuentas sin que ni siquiera podamos acudir a hacer trámites a sus oficinas.

Claro está, esto conlleva que están prescindiendo de sus plantillas. Precisamente por eso, hay colas interminables de -en su mayoría- personas mayores que suelen estar poco formadas en manejos informáticos y a las que tienen a las puertas de la oficina, porque con este tema del covid, hemos pasado todos a ser «apestados» en todas partes, salvo la excepción de los locales donde vamos a consumir y pagar y no a solicitar un servicio que ya está abonado previamente. Mucho más me molesta que quien tiene prevalencia sobre ellos les consienta que ejerzan su total tiranía sobre sus clientes y no haya otra alternativa que estar -como hoy (por ayer) mismo he podido observar- unas veinte personas delante de una de las oficinas bancarias en el barrio de Matogrande. Eloísa Cruz. A Coruña.

Trump, el covid y el no bajar la guardia

El deseo de tener un aspecto más juvenil puede verse satisfecho en mayor o menor medida a través de factores como la alimentación y la práctica deportiva, la forma de vestir, la aplicación de cosméticos, el corte de pelo o la cirugía estética. No obstante, el mandatario estadounidense declaró sentirse veinte años más joven gracias al cóctel de medicamentos que le fue aplicado tras ser contagiado por el covid-19, sin necesidad alguna de sudar, controlar la dieta o someterse a retoques estéticos.

Considerando que la pandemia se ha cobrado ya más de un millón de muertes, y que muchas personas presentan problemas de salud una vez superada la fase de hospitalización, no parece recomendable caer en brazos de la distracción ni tomarse a broma la capacidad de destrucción de un virus que está poniendo el mundo patas arriba. Alejandro Prieto. Gijón.