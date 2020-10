0

La Voz de Galicia Laureano López

13/10/2020 19:26 h

Hay quien verá en el Gobierno de España una fábrica de independentistas, ya no por las mesas de diálogo etcétera, sino porque hasta en Madrid están practicando, aún tímidamente, aún dentro de la legalidad, su 1-O particular. Los madrileños son rehenes del Gobierno de España, no es justo secuestrar a los madrileños, se escuchó ayer en la rueda de prensa vespertina Almeida/Ayuso. Lo dijo el alcalde, que es, presuntamente, el más centrado de los dos. En realidad, los españoles siguen rehenes de esta clase política, de los unos y de los otros. Ayuso casi no tuvo que hablar. A Sánchez aún le deben estar pitando los oídos con su mirada a cámara. Un te odio hubiese estado más elegante. La presidenta vestía chupa de cuero, muy Madrid me mata, mítica revista de la movida madrileña. La chupa viene a decir que la guerra continúa. ¿Y el virus? Bien, gracias. Está pasándoselo bomba. Al paso que nos llevan, no se va a poner como el Quico, se va a poner como el oso y el madroño.