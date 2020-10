¿Y los ciudadanos «pa» cuando?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cartas al director

11/10/2020 05:00 h

Pierden los ciudadanos

Obligada por la secretaría de estado de Salvador Illa, lo cierto es que la Comunidad de Madrid le pidió a la Justicia unas medidas contra el coronavirus que el BOE le ha autorizado. Y el estado de alarma, al tener valor de ley, produce la pérdida sobrevenida de todos los recursos interpuestos contra la secretaría de Illa, incluidas las medidas cautelares y cautelarísimas. Como en la farsa del pleito hipotecario de hace dos años, que primero perdió y luego ganó el Gobierno en el Tribunal Supremo. Todos ganan, excepto los ciudadanos. Ni el Gobierno nos devuelve el impuesto, ni tampoco ahora la libertad. José Luis Gardón. Madrid.

Memoria de artista

El otro día mi profesor de dibujo me contaba que los artistas desarrollan una mayor capacidad retentiva gracias al ejercicio de crear. Al fin y al cabo, cuando uno dibuja, pinta o fotografía lo que hace simultáneamente es analizar aquello que tiene delante. Mediante este análisis la mente almacena información sobre tamaño, dimensión y características del objeto. Componer no solo nos ayuda a formar imágenes mentales y a ejercitar la memoria, si no que para muchos actúa como terapia, liberación, evasión... En definitiva, qué necesario es el arte. Adriana Lacueva.

Políticos y el hidalgo

En la política española predomina el cerril interés particular, no el público, para perpetuar su bienestar personal. Los quehaceres, deberes y aflicciones mundanas, no va con ellos. Les insto a hacer memoria literaria, pedagógica y catequética de nuestro héroe cuando recitaba: «enmendar tuertos, desfacer agravios, reparar cuitas». El ingenioso hidalgo, no era políticamente correcto como ellos; sin embargo: sí sincero, honesto, y con su maravillosa locura, pensaba en los demás. Óscar Costas. A Coruña.