La Voz de Galicia Xosé Carlos Caneiro

08/10/2020 05:00 h

O éxito do «malo» fundaméntase, repetidamente, nunha común característica: a súa inhumanidade. Se repasamos a historia contemplaremos que todo o que nos fixo dano, moito dano, propende a desposuírnos da nosa condición humana. A covid actúa do mesmo modo, silente, pero efectiva. Arrancounos os abrazos, as cercanías. Expúlsanos, por medo, ou péchanos. Roubounos as caricias, os bicos e as ganas de tocarnos. Fixo de sintagmas horrendos o seu campo semántico predilecto: bomba vírica, batalla, confinar, restrinxir mobilidade, nada será igual, separarnos. Levantou a bandeira da desconfianza nas rúas e nos espazos. Converteu ao «outro» nun inimigo en potencia. Distanciou aos avós dos netos e aos netos dos avós: converteu a tenrura en bágoas, separación e frío. E, tamén, descubriunos o escaso tamaño da maioría dos políticos: van seguir pedíndonos que votemos? A quen? Por que? Eu incorporaría á linguaxe dos nosos días a expresión «dimisión masiva». Xogar ao tacticismo e aos intereses partidistas neste tempo é o espello da nosa política: funesta. Máis cada día. Como esta enfermidade, que aumenta a súa deshumanización. Foron máis humanos os tres meses de confinamento total. A xente cantaba que resistiría, gravaba vídeos lúdicos, aplaudía nos balcóns ou penduraba globos nas rúas. Agora a xente pasea enmascarada e insegura e nos seus ollos, como estrías ou cicatrices, asoma tenaz a tristeza. Era mentira que ganariamos a batalla (repito a palabra). Mentira que pasaría. Que a ruína económica non sería tanta (e está empezando). A covid xa ganou: desposuíunos do que somos e de como somos. Androides, maniquíes, esfinxes. Venceu a inhumanidade. Parece que existimos. Tamén é mentira.