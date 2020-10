0

La Voz de Galicia Cartas al director

02/10/2020 19:16 h

De portavoz del ministerio a surfista y aventurero

¿No os impresiona pensar que este señor, en medio de una pandemia, se ha ido una semanita a grabar un programa simplemente para limpiar su imagen? ¿A todo el mundo le parece esto normal? Aún no entiendo cómo a la gente no le molesta ver cómo ha sido portada de una revista, como surfea unos días en Portugal. Que sí, que sí... que todos merecemos un descanso, hasta ahí todos de acuerdo, pero si eres la imagen de tu Ministerio de Sanidad, un poco de seriedad, ¿no?

Más de 50.000 familias españolas han perdido a alguien sin poder despedirse, entre ellas la mía. Aproximadamente 700.000 personas hemos estado noches y noches llorando sin saber si nuestros familiares iban a salir de esta. Para que luego, cuando enciendas la televisión, veas cómo se lo pasa pipa en sus aventuras con Calleja.

Lo que pedimos es respeto. Respeto por la gente que ha perdido su trabajo, su vida normal, su estabilidad y su ser querido. ¿Acaso es tan difícil?

Esto va por ti, abuelo. Marta Silva. Barcelona.

Sembrando en el desierto

La educación ha dado un cambio de 360 grados por el covid-19, pero hay un tema al que no se le ha dado voz: la escasez y precariedad de las condiciones de las prácticas de fin de año. Los universitarios, estudiantes de máster y de ciclos formativos nos enfrentamos cara a cara con la crisis laboral, sin aún habernos graduado. Nuestra preocupación aumenta al ver que han disminuido las posibilidades de trabajo en buenas empresas y al descubrir que las pocas que quedan para escoger (si es que tienes esa suerte) van han ser a través de teletrabajo. Además, es evidente que es un requisito básico para graduarnos.

Cabe recordar que muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de trabajar en nuestro sector por primera vez, y que, por lo tanto, el tener un par de ojos o poder hacer consultas y preguntas sobre nuestros proyectos es vital para nuestro desarrollo como futuros profesionales.

Para los estudiantes que empezamos nuestro camino, este tema es vital para labrarnos un futuro laboral a la altura de lo que merecemos. Carolina Lleida Asensio.

Bonnie & Clyde

Un día normal de fin de mes puede transformarse inesperadamente en una forzosa aventura para tres. Salía de compras al híper, traía comida para tres días pero el niño por el camino se cobra los atrasos y se zampa dos. Óptica a las 11 a.m., trato al óptico como a un señor y él a mí también: gafas de ver para el niño con montura de Cártier y detalles de Swarovski; el precio disparado me concede la licencia de preguntar al óptico si los cristales Swarovski son progresivos y ahí es cuando el óptico empieza a desconfiar de si el señor tendrá cash. Después de la aventura comercial el coche arranca regular, si no a clase andando pero con cinco suspensos para que mejore papi de su dejadez, ayer me trataba como a un rey y hoy reclama encendido recargarme el móvil con 5 cuando la app pone claramente «con no menos de diez». Día 30, al final también peta el coche; tanto baile en la cuerda floja presagiaba fiesta a lo Bonnie & Clyde, sin un clavo por España y a lo loco con mi hijo y mi mujer. ¡Familia, sale el autobús a las tres! ¡Papi, papi!, ¿llevo el flotador? ¡Madre mía! No, hijo, apaga la luz al salir. ¡No hay papi! Luis Cabaneiro Santomé. Lugo.

Los presos del 1 de Octubre

Unos y otros, Gobierno, Arran y la CUP, necesitan a los presos del 1 de Octubre para avivar el rescoldo del independentismo en Cataluña. De este modo consiguen movilizar a la ciudadanía que por un día simuló olvidarse de la pandemia, de las tasas de desempleo, de las PCR y del estrés hospitalario. Con un poco de suerte en 2021 podrán volver a las calles. D. M. Burgos.