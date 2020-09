0

La Voz de Galicia Laureano López

30/09/2020 05:00 h

Dependerá del votante el cálculo de cuántos pájaros salen en esta imagen. Hay quien dirá que los pájaros tienen alas, y los de la derecha, dicho esto geográficamente, no. Pero quién sabe si las ocultan o se las han arrancado para disimular. Alas o no alas, Isabel Díaz Ayuso, presidenta distópica de Madrid, y su consejero de Sanidad asoman a la escena con ojos de pajarillos enjaulados, esos ojos del niño que ha roto algo y a ver si no se me nota mucho. Pájaros de similar plumaje aleteaban en la mañana de ayer por la prisión de Lledoners, ponían un huevo en el Consejo de Ministros, se pavoneaban en el Congreso presentando una moción de censura —pájaros contra pájaros—, se desplumaban en la cumbre covid más tarde, cacareaban luego en las teles de parte. Esta España de aleteos y graznidos es una película de Hitchcock. Con pájaros a izquierda y a derecha, con pájaros arriba y abajo, con pájaros al centro y, mientras tanto, el virus y la ruina total para dentro.