«Parece que todo el mundo sabe manejar mejor que nosotros la bomba, la lanza y las mangueras»

La Voz de Galicia Cartas al director

25/09/2020 05:00 h

Reflexiones

Hay noticias en este país que están siendo muy alarmantes. Me explico: la salida forzada del rey Juan Carlos, la prohibición al rey Felipe VI de acudir a Barcelona, los insultos del vicepresidente comunista vintage Pablo Iglesias al jefe del Estado, el acercamiento de presos de ETA, el indulto de los implicados del procés. Esta es la política que ejecuta este Gobierno socialcomunista, que en estos momentos tan duros con el rebrote del covid, donde hay parte importante de la población infectada y con muertes todos los días, esta debería de ser la gestión primordial. ¿Ustedes lo han visto? Pues no, porque esto es un tema secundario para ellos. ¿Han visto al presidente Sánchez instar al vicepresidente a que pida disculpas al jefe del Estado? No lo puede hacer porque peligra el asiento donde se sienta. En estos momentos tan duros para España y los españoles, a él solo le interesa mantener su puesto a costa de lo que sea. Charo Catoira Rodríguez. A Coruña.

Los incendios mal apagados

De una misma realidad suele haber al menos dos versiones. La Voz titulaba hace cuatro días: «Vecinos de Carzoá denuncian haberse sentido desamparados durante el incendio», en relación al incendio forestal que arrasó más de 1.500 hectáreas de monte y terreno agrícola y afectó además a edificaciones y bienes en varios núcleos de Cualedro.

Les voy a contar otra versión. El parque de bomberos de Verín dispone de cinco vehículos, de los cuales dos son autobombas (no adaptadas al medio forestal). Habitualmente trabajan en el mismo tres o como mucho cuatro personas en una jornada normal. En situaciones excepcionales como las vividas se refuerza el servicio con más personal. No obstante, ni nuestros vehículos ni los medios humanos disponibles son adecuados ni suficientes para intentar extinguir un gran incendio forestal. Ni es nuestra misión.

¿Y qué es lo que hacemos entonces? Pues lo que hacemos cuando desde el Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (que es el que tiene los medios tanto materiales como humanos para intentar extinguir un incendio forestal) o por otro medio nos avisan de que personas, viviendas o infraestructuras pueden verse afectadas por un incendio forestal de los denominados como «próximo a viviendas» es intentar proteger estos elementos vulnerables.

En un incendio forestal de varios cientos de hectáreas los puntos vulnerables pueden ser varios (casas, granjas, vehículos...), así que en virtud de la información que nos llega del director técnico de extinción —DTE, un agente medioambiental que centraliza la información global de la emergencia— es frecuente que debamos priorizar. Si tienes tres bomberos con un camión puedes intentar hacer algo en un punto. Si tienes dos dotaciones, porque dada la situación se ha llamado al personal a sus casas, puedes intentar proteger dos puntos. El mando prioriza en función de la información disponible, que no siempre es fiable. Recibes la información del DTE, de la Guardia Civil, del 112, de un vecino, cada una con un nivel de credibilidad. Y con esto debes decidir y concentrar los esfuerzos en un punto porque las capacidades son las que son. Y hasta aquí. Los medios son insuficientes.

Ahora bien, si cuando llegamos a intentar ayudarte nos gritas, nos insultas o consideras que somos los culpables de lo que está sucediendo, no estás ayudando a resolver el problema. Comprendemos que te sientas desamparado, sabemos que desde tu posición ves algunos árboles, pero es difícil ver todo el bosque porque no tienes la información global de la emergencia, pero estás agravando la situación en vez de colaborar para solucionarla. Recuerda que el culpable es el que prendió el fuego, nosotros vamos a intentar evitar que se produzcan desgracias personales, que se pierdan casas, vehículos, granjas... No siempre lo conseguimos y nos fastidia mucho, te lo aseguro.

Seguramente podamos y tengamos que mejorar muchas cosas, pero he de decir que muchas veces parece que todo el mundo sabe manejar mejor que nosotros la bomba, la lanza y las mangueras, o diseñar —mejor que un agente medioambiental curtido en cientos de batallas— la estrategia y las tácticas necesarias para atajar un incendio de más de mil hectáreas. Ángel B. A. (Bombero).

Seguridad del rey en Barcelona

La ausencia del rey en la entrega de títulos a nuevos jueces en Barcelona no es por falta de seguridad, ya que existen cuatro cuerpos para garantizarla: Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana. Por ese aro, señores del Gobierno, no pasamos. Toño Rodríguez. Santiago.