«Temos que protexer á mocidade dos trols das redes sociais»

La Voz de Galicia cartas al director

21/09/2020 05:00 h

Ourense y su parálisis

Leo con preocupación y pena la situación crítica de mi ciudad natal consecuencia de políticos que no están a la altura de lo que significa ser alcalde. Y hablo de políticos, en plural, porque no solo hay un culpable, Jácome, que parece serlo, sino también todos aquellos que pactan hasta con el diablo con tal de priorizar poder y sueldo antes que la ciudad y sus ciudadanos. Es el gran problema, y no solo de Ourense, ya que vivimos malos momentos políticos prácticamente en todo el mundo. La falta de liderazgos capaces de unir, y no de separar, o de convencer a los ciudadanos para crear ambientes de confianza se limitan a pocos países que han invertido en educación cívica. Quizás esta horrible pandemia ha quitado la careta de falsos políticos incapaces de cumplir con el objetivo que conlleva su responsabilidad de servir a una sociedad o ciudad y resolver sus problemas, que en gran parte no son políticos, y su solución es puramente técnica, de sentido común y de buena gestión. Claro que para eso hay que tener vocación, ética y un mínimo de preparación y votar con inteligencia por parte del ciudadano. Eduardo Vázquez Martul.

Increíble CIS

Una vez más nos vemos sorprendidos por unos datos del CIS sobre la expectativa de voto realmente sorprendentes, dado que una vez más muestran al PSOE como vencedor destacado sobre el resto de partidos políticos, y concretamente del PP, que figura en segundo lugar, con el 18,1 % de los apoyos, frente al 31,5 % del primero.

Yo creo que estos datos no solamente son increíbles para los partidos que resultan perjudicados, sino que no se lo creen ni los mismos favorecidos, pero en este país todo es posible. Porque normalmente en un Estado donde el Gobierno da muestras más que sobradas de su mala gestión, tanto sanitaria como económica y social, tiene un rechazo evidente entre sus ciudadanos ante una posible convocatoria electoral, como lo demuestra el hecho de que la gestión sanitaria del Gobierno la califican como negativa un 58 % de los encuestados.

Sin embargo, esta opinión no se refleja en la exceptiva de voto, que le dan de nuevo ganador al PSOE en el caso de producirse unas nuevas elecciones. Por tanto, quiero pensar que, por pura lógica y mínima coherencia con la realidad, este centro deja constancia una vez más de su servilismo al Gobierno, lo que no deja de ser un fraude, porque no podemos olvidar que sus servicios los pagamos entre todos. Adolfo Costas. Pontevedra

Trols e redes sociais

Hoxe en día, case todo o mundo ten unha conta nalgunha das moitas plataformas que existen nas redes sociais, e en moitas ocasións, por desgraza, hai xente con perfís falsos, ou trols. Esta xente que usa eses perfís adoitan facelo case sempre por algún que outro motivo que deixa en dúbida a opinión que poida dar este trol, xa que se oculta para facelo, por exemplo, en cousas que, sen ser relevantes, poden facer dano á xente máis sensible, e que ao final nada pode facer razoando. Ao primeiro instante que lle leves a contraria, o que adoitan usar é o insulto e, en moitas ocasións, descualifican e usan unha total falta de ética, coa que xa mostra a verdadeira cara deste tipo de personaxes, amparándose en que a súa identidade está oculta baixo ese falso perfil.

O perigoso de verdade é a nosa mocidade, que ao fin e ao cabo son o noso futuro, e que xa nace con todo isto incrustado. Ultimamente están a pasar cousas moi graves, acosos ás mozas, tentan ter controladas ás súas parellas e cada día que pasa faise moito máis habitual.

Temos que protexer á nosa mocidade e isto sinceramente é urxente, cada día que pasa é un tempo fermoso que perdemos. Unha das bases para isto é a educación, que ultimamente está a ser abandonada polos que están no Goberno, e peor aínda polos pais, que consentimos e damos aos nosos fillos todo o que piden.

Si, ás veces temos que aprender a dicir non. Unha criatura de 6, 7 ou 8 anos non pode estar cun móbil ata a tantas da madrugada, así non vai render ao día seguinte nos estudos. Serafín Valladares. Cangas do Morrazo

Mascarillas o antifaces

Paseaba por las Fragas do Eume con mi mascarilla —¡qué remedio!, es obligatoria— cuando me crucé con un grupo de diez personas, entre adultos y jovenzuelos, que caminaban alegremente a cara descubierta. Pensé: seguro que se ponen la protección cuando se crucen conmigo, o se apartarán al menos. Pues no. Por supuesto estuve tentada de leerles la cartilla. Pero no lo hice. Somos adultos, no soy nadie para darle lecciones a nadie ni tengo complejo de agente de la ley. Cada uno debe ser responsable de sus actos, pero dan ganas de gritar y zarandear. Julio Ramos. Mañón