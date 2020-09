0

La Voz de Galicia Cartas al director

17/09/2020 05:00 h

Decepción Feijoo

Estoy decepcionado con la gestión de los incendios por la Xunta, todos los años se reproducen, sobre todo en la provincia de Ourense. Este año estaba casi cantado, pues se anunciaban lluvias el día anterior y eso lo aprovecharon los incendiarios. ¿Cómo es posible que no se pudiese evitar ni siquiera un incendio de los once? Vigilando algún acceso es incomprensible que no se pudiera. ¿Después de cuatro legislaturas del PP no han aprendido nada? Francisco Rodríguez.

Montero, Montoro y viceversa

Tiene su guasa que el Ministerio de Hacienda, responsable de los Presupuestos Generales del Estado, esos presupuestos que no se aprueban nunca, esté presidido por una ministra, María Jesús Montero, a la que solo le separa una letra de su predecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, impulsor de unos presupuestos elaborados en el 2018 y que, a día de hoy, siguen vigentes.

Una sola letra, la E o la O, según se mire, separan unos presupuestos elaborados ayer y que distan mucho de ser aprobados, por lo que será más bien entrados en el 2021 cuando el Gobierno haya podido pactar, vaya usted a saber con quién, para sacarlos adelante. Parece mentira que una letra, una sola letra, signifique tanto. Enrique Stuyck Romá. Madrid.

Agradecimiento a la Guardia Civil

Escribo estas líneas para dar las gracias a la Guardia Civil de Oleiros. Tengo un hijo de 24 años con problemas de drogadicción. Es muy violento y agresivo. El pasado año, hasta que ingresó en prisión, la Guardia Civil tenía que venir a mi casa continuamente por la agresividad de mi hijo. Los felicito por su paciencia, humanidad, profesionalidad y, sobre todo, por su rapidez. Gracias a ellos creo que no pasó una desgracia. Este año vuelta a empezar, después de pasar unos meses limpio volvió a las drogas y otra vez mis ángeles de la guarda para proteger a mi familia. Por todo ello, muchísimas gracias. Mi familia y yo les estaremos eternamente agradecidos. Antonio Río Mahía.

Sociedad dividida

La mayoría de los países tienen la sociedad dividida y fracturada. España no podía quedarse al margen y ser una excepción. Como consecuencia del covid-19 se acelera la llegada de una profunda e injusta crisis económica y social que afectará a toda la población, aunque no con la misma intensidad. Por ello es necesario que los colectivos vulnerables, principalmente, luchen para no quedarse desplazados de las medidas gubernamentales y que la clase media tome parte activa y reivindicativa para que las medidas políticas sean lo más reales y eficaces posibles. Nuestra clase política, en general, insiste en que nadie se quedará atrás y ojalá sea así, pero lo peor de todo es que se pueden cometer los mismos errores que en las crisis anteriores, si la propia sociedad civil se deja llevar por los cantos de sirena y no toma parte activa en algo que le afecta directamente. José Manuel Pena. Ribeira.

Vacuna del covid y conejos de indias

En situaciones extremas, como la falta de un hogar, uno hace lo necesario para sobrevivir. Pero además hay quienes instigan a las personas vulnerables a poner su vida en peligro. En una época en la que se están realizando ensayos de la vacuna del covid, en la investigación farmacéutica es frecuente el empleo de personas sin hogar para la experimentación. Son contactadas por representantes de laboratorios, lo que les reporta dinero y alojamiento temporal: un incentivo no exento de graves peligros.

La idea de que los laboratorios busquen a las personas sin hogar plantea un dilema ético, cuando algunas, por discapacidad psíquica, pueden no ser capaces de valorar su decisión. Una decisión que se quiere interpretar solo como transacción económica pero en la que algunos podrían estar siendo utilizados como conejillos de indias. Luis Enrique Veiga Rodríguez. A Coruña.

Okupas: buenas y malas noticias

La Fiscalía acaba de consensuar y definir un posible desalojo exprés si se cumplen tres variables: entrada en la morada con fuerza —cabe decir que una segunda o tercera vivienda se contempla como tal, aunque no se habite frecuentemente—, que la propiedad pertenezca a un sujeto particular, y que cause molestias al vecindario. Esta es la buena noticia, la mala es que Pablo Iglesias, en su penúltima soflama, no distingue entre allanamiento y usurpación; haya o no inquilinos en la vivienda, constituye una okupación. Óscar Costas. A Coruña.