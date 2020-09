«En Suiza tienen recreo todos a la misma hora y hacen vida normal»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cartas al director

15/09/2020 05:00 h

El covid en Suiza

Tengo 34 años y vivo en Suiza. Aquí, en comparación con España, la pandemia se vive de forma diferente. Los niños usan la mascarilla a partir de los 12 años. En los colegios con niños de menos edad no tienen ningún tipo de restricciones. Se lavan las manos después del recreo, pero tienen recreo todos a la misma hora y hacen vida normal. La diferencia es que no conviven familias de tres generaciones juntas. Este es el motivo de que no haya tanto contagio, y también porque la gente en general mantiene la distancia de seguridad, ¡respeta! La cuarentena aquí siempre ha sido de solo 10 días. Míriam Penela.

Vuelta al cole con sentidiño

Soy madre y maestra de educación primaria. La semana pasada leí la noticia de que el IES Eduardo Blanco Amor de Culleredo tendría al alumnado de ESO por las mañanas y el de bachillerato por las tardes, medida unida al desdoblamiento (condición imprescindible para evitar las tan temidas aglomeraciones). Me sentí satisfecha, ya que el IES donde está matriculado mi hijo tenía ese sentidiño del que tanto se habla estos días.

Mi alegría duró poco. El viernes escuché con terror que puede haber la opción de poner mamparas y, así, evitar desdoblamientos. Ese día tuve en mi centro el primer contacto con lo que nos espera. Es verdad que las entradas y salidas, así como recreos, incluso la circulación dentro del centro durante la jornada fue aceptable. Pero una vez en las aulas la realidad es otra. En mi centro hay algunas con 24 y 25 alumnos, sin contar al profesorado (si hay alguien de apoyo se puede llegar a ser 27 personas). Yo estuve en un aula de 6º y tuve suerte, porque soy maestra de apoyo y no estuve toda la mañana dentro. Permanecí unos 15 o 20 minutos a primera hora y luego volví a entrar en la tercera. Al volver la sensación de ambiente cargado era considerable. En esa aula, como en la mayoría del centro, da el sol toda la mañana (y ya no podemos contar con el clima de Galicia porque es un tema que va a convertirse en leyenda) y las ventanas, aunque grandes, son fijas y solo se pueden abrir por la parte superior.

Pido sentidiño. Ese que aparece en los carteles que podemos ver a nuestro alrededor, incluso en las mascarillas que la propia Xunta manda al profesorado. Si las primeras medidas son limpieza y evitar aglomeraciones, el sentido común nos lleva a dos grandes objetivos: espacios amplios y bien ventilados; y clases con ratios inferiores a 25, ya ni que decir 30 (como es el caso de los IES).

Es triste y frustrante ver que los esfuerzos realizados no van por estas vías. Y no lo digo por los equipos directivos ni por el profesorado, que están poniendo muchas horas y mucha voluntad. Pero hace falta algo más que no depende de nosotros como peones, depende de quien realmente puede dar esos pasos necesarios. Eso supone dinero, sí. Pero, ¿las consecuencias de no hacerlo son realmente más baratas? Lucía Vérez Vivero. Culleredo.

Orgullosa Celaá

El pasado fin de semana leía un reportaje sobre la ministra de Educación, la señora Celaá, en el cual se mostraba sonriente y orgullosa de lo realizado por su ministerio. Me pregunto cómo puede estar tan satisfecha, ya que durante el tiempo que estuvo en el Gobierno vasco fue un desastre, y ahora lo estamos viendo en el Gobierno central: todo son improvisaciones, retrasos y planes sin fundamento, como lo vienen denunciando los profesores, los padres de los alumnos, el sector de la limpieza en los colegios, los cuidadores de los comedores y los medios de transporte escolar. ¿O es que todos ellos están equivocados y solo ella y los consejeros autonómicos han acertado en su cometido? Ángel Santamaría Castro. Bilbao.

Sanz Roldán

¿Es compatible lo que va ganar el ex director del CNI en Iberdrola con su jubilación como militar? Por favor, aclárelo, señor general. Toño Rodríguez. Santiago.

Nuestros remanentes

Hay 14.000 millones de remanentes en los ayuntamientos. En vez de dotar de mecanismos legales para poder hacer buen uso de ellos, el Gobierno pretende usurpar, consignar y meter mano en el superávit, «ahorro de barrio». La rebelión y discrepancia de municipios y provincias ha fracturado, doblegado y sacado a la luz la debilidad e incompetencia de una presidencia abisal. Sin embargo, lo sustancial subyace. Este montante está destinado a ayudas sociales, por lo tanto el fracaso es coral: pierden y perdemos todos. María Jesús Zas. A Laracha.