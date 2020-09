«Señor Sánchez, menos ñoñerías con los criminales y más justicia y dignidad»

La Voz de Galicia Cartas al director

12/09/2020

Xeriátricos vs centros educativos

Botando unha ollada ao comportamento do SARS-CoV-2 deume por procurar as diferenzas e semellanzas entre os xeriátricos e os centros educativos. Imos aló!

Os xeriátricos son espazos pechados onde un grupo de persoas pasan como mínimo 7 horas, os centros educativos tamén. Nos xeriátricos os usuarios conviven con un grupo de compañeiros, nos centros educativos tamén.

A relación dos usuarios dos xeriátricos é cos compañeiros da súa planta e con todos os do centro, ademais do persoal coidador e administrativo; nos centros educativos os nenos tamén se relacionan no recreo con todos os escolarizados e co persoal docente e administrativo. No xeriátrico os usuarios fan as súas comidas na mesma cadeira e na mesma mesa, nos centros educativos tamén.

Os movementos fora do centro para os usuarios nesta situación non existen e o réxime de visitas foi restrinxido desde o inicio da pandemia, mais os nenos ó saír do colexio poden ir a actividades e relacionarse ca familia e amigos.

Nos xeriátricos desde o inicio da pandemia ventilan moito e coidan as medidas de seguridade fronte ao covid, pero, unha vez que aparece un caso positivo no persoal ou usuario, o virus se despraza a case á totalidade de conviventes, sexan usuarios ou traballadores…

Nos centros educativos van a ventilar e cumprir escrupulosamente o protocolo do 28 de agosto, que dende entón xa sufriu varios remendos, e desde que apareza un positivo... María Ferreiro.

Una insensatez

La declaración del presidente del Gobierno en el Senado es una insensatez. Es intolerable que la segunda magistratura del Estado, en boca de su presidente, caiga en el agravio de proferir muestras de condolencia al representante de Bildu por el fallecimiento (suicidio) de un miembro de la banda terrorista ETA en el centro penitenciario donde cumplía condena. Porque no debemos olvidar que esta banda terrorista tiene a sus espaldas 3.000 atentados, 864 muertos y más de 7.000 víctimas, estando todavía pendientes numerosas causas criminales, cuyas víctimas están prácticamente olvidadas. Por tanto, señor Sánchez, menos ñoñerías con los criminales y más justicia y dignidad, dado que a la vista del comportamiento infame de este Gobierno todo parece indicar que son más considerados con los verdugos que con las víctimas. Todo por el indignamente precio que está dispuesto a pagar por conseguir apoyos para aprobar unos presupuestos y, con ello, continuar en la poltrona a cualquier precio. Adolfo Costas Gascón.