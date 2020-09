Debate: ¿Está bien promover la fusión de entidades bancarias que han sido rescatadas por el Estado?

La pandemia del covid-19 ha dejado también tocado al sector financiero y una de las primeras decisiones es la fusión entre Bankia y CaixaBank. Una operación que para algunos analistas es necesaria «para salvar puestos de trabajo, proteger el dinero de los ahorradores y seguir facilitando la circulación de ese crédito», mientras que otros consideran que -junto a fusiones similares que ya están en estudio- va a provocar un exceso de concentración bancaria territorial, que lleva aparejada además la desaparición de sucursales duplicadas y la consiguiente pérdida de empleo.

La propuesta de fusión es una operación defensiva que, de llevarse a cabo, permitirá a las dos entidades afrontar en mejores condiciones las consecuencias del previsible incremento de la morosidad. El volumen de impagos no se va a reducir a causa de la fusión. La operación, sin embargo, puede suponer un ahorro de costes de hasta el 40 %, lo que permitiría a la entidad resultante salir adelante por sí misma destinando esos recursos a las provisiones por impago. Ese ahorro, por desgracia, implicaría el cierre de oficinas y la pérdida de unos 1.500 empleos. Sin la fusión, el número de despidos tendría que ser mucho mayor y pudiera ser que alguna de las entidades protagonistas, o ambas, tuviera que pedir un rescate. Por tanto, se trata de un sacrificio necesario para salvar puestos de trabajo, proteger el dinero de los ahorradores y seguir facilitando la circulación de ese crédito tan necesario para que muchas otras empresas puedan sobrevivir y mantener los puestos de trabajo.

Lo previsible, por tanto, es que ambas circunstancias provoquen un aumento de la morosidad crediticia, que puede golpear a unos bancos que todavía no han terminado de recuperarse de los enormes desastres que provocó el estallido de la burbuja inmobiliaria. La banca, por ello, viene realizando provisiones desde el comienzo del verano para poder afrontar la previsible nueva oleada de impagos crediticios. Este es el contexto de la fusión de Bankia y CaixaBank, y la razón que la explica.

De la misma forma, una parte de los trabajadores acogidos a los ERTE no van a poder regresar a su puesto y acabarán en el paro. A su vez, aquellos que sigan cubiertos por los ERTE muy probablemente van a ver reducidos sus ingresos.

¿Estamos preparados para una segunda oleada de fusiones?

Hace algunos años, cuando se produjo la primera gran oleada de fusiones bancarias, el panorama financiero que conformaban las entidades crediticias en España era muy diferente del que observamos en la actualidad. El número de bancos superaba la docena y en cada provincia había prácticamente una caja de ahorros. Nuestro sistema financiero presentaba una atomización preocupante y esto provocó una fiebre por las fusiones, especialmente para las cajas de ahorro.

Luego pasó lo que todos conocemos con Bankia. No hace falta ser economista para saber que, si dos o más entidades financieras con problemas se unen, lo que posiblemente saldrá es otra con problemas mucho mayores. Todos tenemos todavía en mente lo que supuso esta situación y lo que nos costó a los contribuyentes, a pesar de que nos dijeron que no iba a suponer ningún esfuerzo al erario público. Bankia supuso una aportación pública neta de 21.000 millones de euros. Y no fue el único caso.

La situación ahora es muy distinta. La señalada atomización bancaria ya no se produce y nos estamos encaminando hacia una banca cada vez más oligopolizada, sobre todo si tenemos en cuenta la situación a nivel regional y, sobre todo, provincial. De producirse la fusión entre Bankia y CaixaBank, la entidad resultante sería la primera del país y la décima a nivel europeo. Si esto fuera así, tres entidades controlarían la mayor parte del ahorro de este país: Bankia-CaixaBank, Santander y el BBVA.

Los partidarios de esta medida señalan que desde el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España (BE) se anima a las entidades financieras españolas a que inicien una segunda gran oleada de fusiones, argumentando la falta de rentabilidad, consecuencia de la reducción de los tipos de interés y que todavía hay margen para fusiones, sin que esto implique un oligopolio.

Sin embargo, volver a las fusiones va a provocar un exceso de concentración bancaria territorial. No podemos obviar el importante peso que tienen Bankia y Caixabank en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, respectivamente. En segundo lugar, de crearse esta nueva macroentidad financiera el efecto inmediato sería la desaparición de sucursales, para evitar duplicidades, y la pérdida de empleo de ambas entidades. Nuevamente se incentivarán las jubilaciones anticipadas para amortizar puestos de trabajo, en busca de menores costes que aumenten la rentabilidad bancaria. Además, aumentarán los incentivos que ambas entidades tienen para digitalizar muchas de las operaciones que realizan.

Quizás el momento económico, lleno de incertidumbre, por las implicaciones económicas y sociales de la pandemia que todavía estamos sufriendo, debe llevarnos a reflexionar sobre la conveniencia de esta fusión. Todos los pros y contras deben valorarse adecuadamente, puesto que no parece que sea el único movimiento que se va a producir en el panorama bancario. ¿Está la economía española preparada para esta nueva segunda oleada de fusiones?