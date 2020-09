0

10/09/2020 17:31 h

La sentencia del pazo de Meirás

Lo más triste de la sentencia del pazo de Meirás es que tiene casi ¡400 páginas!, de las cuales la gran mayoría no han sido escritas por la juez. Más de 300 páginas de la sentencia son un corta y pega. Son la transcripción literal de páginas sueltas de un libro, del voluminoso escrito de demanda (íntegro) de la Abogacía del Estado, del también voluminoso escrito (íntegro) de la contestación a la demanda, y del resto de escritos (íntegros) de todas las partes adheridas. Incluso se cuela en la sentencia el texto (también íntegro) del auto dictado en la pieza separada de medidas cautelares. Si la cantidad de motivación de la sentencia es dudosa, la calidad de la motivación es, en mi opinión, un auténtico esperpento. José Luis Gardón. Madrid.

Corredores insolidarios

Vivo en A Coruña y trabajo por las mañanas en una oficina muy cerca del paseo marítimo. Desde que se levantó el estado de alarma cambié mi hábito de tomar café, en mi media hora de descanso, por el de dar una vuelta por el paseo. Es muy amplio y tiene varias zonas bien diferenciadas. El más ancho y el más próximo al mar es para caminar, el segundo es carril bici y hay un tercero para los corredores. Pues bien, desde que es obligatorio llevar mascarilla casi todos los que van a caminar la llevan y si alguno no lo hace o la lleva mal colocada, me aparto y listo. El problema son esos corredores que no van por su carril y por supuesto sin mascarilla, que pasan por tu lado, que no los ves hasta que te adelantan por detrás jadeando a menos de medio metro. Todos los días me encuentro dos o tres. A veces van solos pero otras van en pareja y hablando entre ellos. La pandemia no va con ellos. Son corredores y no pueden dejar de entrenar igual que antes. Ellos no contagian ni se contagian. Están exentos de coronavirus. No sé si son deportistas de élite preparándose para una competición, cosa que dudo, pero sí son ciudadanos egoístas e insolidarios y con su actitud tardaremos mucho más en salir de todo esto y, por tanto, en poder respirar esa maravillosa brisa del mar sin la horrible y agobiante mascarilla. Ana María. A Coruña.

Situación calamitosa

Soy consciente del delicado momento que estamos viviendo y nadie ha podido prever. Los datos son incontestables: somos el país con más contagios por habitante, muertos per cápita y sanitarios infectados. La caída del PIB es la más elevada de Europa, las colas por desempleo aumentan exponencialmente —y estamos a principios de septiembre—, el ingreso mínimo vital —bastión solidario de los más vulnerables— ha llegado a menos de un 3 % de los demandantes, han echado el cerrojo 40.000 empresas, los ERTE no han aliviado a muchas familias y, para más inri, poseemos el fracaso escolar del continente. Estamos haciendo mal muchas cosas, ¿verdad? Óscar Costas. A Coruña.