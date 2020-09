«¿Por qué abren los bares y las salas de conciertos están cerradas?»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cartas al director

10/09/2020 05:00 h

El sector musical: partituras olvidadas

Es una evidencia que el covid-19 ha conseguido cambiar nuestras vidas y poner a prueba la resistencia de la economía. La imparable expansión del malvado bichito está afectando de forma inquietante a todos los sectores económicos de la sociedad. Nadie pone en cuestión que lo primero es la salud pública, pero debemos tener muy presente la trascendencia económica.

El mundo de la cultura, y especialmente la música, siempre han sido partituras olvidadas en los cajones de una imperturbable Administración que, casi siempre, marca un tempo que puede resultar exasperante. La industria musical, y especialmente la música en directo, está sufriendo ahora un descomunal perjuicio a consecuencia de la situación sanitaria.

Quienes gobiernan no solo parecen no percatarse del calvario que están sufriendo estos profesionales, sino que es como si menospreciasen el impacto que tiene este sector en la economía de nuestro país: miles de empleos directos afectados, además de otros muchos indirectos que genera en otros sectores.

¿Por qué otros negocios tales como mercados, tiendas, bares y restaurantes están abiertos y las salas de conciertos cerradas? ¿Es que con el sonido de la música el virus incrementa tanto su poder de contagio que ni las distancias y mascarillas sirven como medida de seguridad dentro de estos locales?

Los músicos están silenciados entre otras cosas porque los que dirigen hacen una nefasta interpretación de unas partituras políticas que ni tan siquiera han servido para revelar el gran auge en la creación musical durante la cuarentena.

Considero una buena noticia que diversas federaciones y asociaciones de músicos y salas de conciertos comiencen a reivindicarse y exijan los mismos derechos que tienen otros empleos, porque «la música es un trabajo».

Sería conveniente que a los responsables de Cultura esta situación de emergencia sanitaria les sirviese, al menos, para reflexionar acerca de la importancia de la cultura musical en la sociedad. Alberto Grela Rey. A Coruña.

Incendios forestais e bombeiros seis meses

O sistema de extinción de incendios evolucionou (con melloras e retrocesos) ata ser moi eficaz por medio do dispositivo de acción inmediata do SDPCIF (Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais: axente/brigada/motobomba), que, coa dirección técnica, deixan moitos lumes en meros conatos ou pequenos incendios.

Pero existe un determinado número de incendios que, simultáneos, desbordan calquera dispositivo de extinción por moi amplo e efectivo que sexa. En condicións climáticas adversas (períodos de prolongadas secas, vento do nordés e pouca humidade) o sistema acaba colapsando.

Por riba, os lumes de hoxe son máis virulentos e moitísimo máis perigosos, tamén para as persoas alleas ao servizo. Son uns incendios difíciles de comprender e modelar, e que á mesma ciencia lle custa explicar. En Galicia agrávanse polo abandono do rural e o estado xeral dos nosos montes. Os lumes de interface urbana-forestal, na que poboacións e espazos agrícolas e forestais se mesturan, provocan que a resposta dos medios sexa insuficiente ante a voracidade do lume e nos aboque a outro paradigma distinto para o dispositivo de extinción.

O corpo de reforzo da campaña de verán (seis meses) do SDPCIF, hoxe como traballadores da Xunta de Galicia, está a demostrar sobradamente a súa valía e resolución nos incipientes e nos grandes lumes. Sendo moi precario en tempo de traballo, complementa as brigadas de 9 e 12 meses no verán de 2019 e só para o 2020 e 2021.

O tempo para a prevención (dous meses), escaso de máis, pode comprometer seriamente os relativos bos datos que ofrece ano tras ano a Consellería do Medio Rural desde que reforzou o servizo como reacción defensiva ao funesto outubro do 2017.

Este corpo de ampla formación e experiencia debe ampliar as funcións extintivas e ampliar xa as preventivas ao conxunto do ano (eliminación e control da biomasa, crear devasas perimetrais, eliminación de invasoras).

É a gran materia pendente dos consecutivos executivos galegos: crear un corpo profesional e permanente que complemente a extinción con labores máis amplos na prevención, que melloren a xestión e ordenación nos montes. Xan Lois Cabreira Fernández (bombeiro forestal, Panxón).

Tasa de contagios

España es el país europeo con mayor tasa de contagios, incluso después de las fuertes medidas tomadas durante el confinamiento. A medida que pasan los días se percibe con claridad que el Gobierno de Pedro Sánchez se fue de vacaciones habiendo cerrado en falso el estado de alarma, sin un plan para la previsible evolución del virus. Pedro García. Gerona.