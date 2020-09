«Bankia recibió más de 24.000 millones: que devuelva hasta el último euro»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cartas al director

09/09/2020 05:00 h

El problema que se nos viene encima

Siento mucho decirlo, pero España es el país de la Unión Europea donde más creció el paro, concretamente se situó en julio del 2020 en un 15,8 %, siendo la media de la zona euro del 7,9 %. Solamente Grecia nos supera, con un 17 % de paro, pero todos sabemos los problemas económicos que sufrió el país heleno. En la misma fecha Alemania tenía una tasa de desempleo del 4,4 %, Países Bajos el 4,5 %, Francia un 6,9 %, Italia un 9,7 % y Portugal el 8,1 %. Pero, el verdadero problema nos viene ahora, pues el 30 de este mes de septiembre expira el acuerdo que tenía el Gobierno con los empresarios para no despedir a los trabajadores. Posiblemente, a partir de esa fecha puede que el paro en España se sitúe en un 20 %. Yo me pregunto: ¿qué estamos haciendo mal en España? O, invirtiendo la pregunta: ¿qué están haciendo bien los demás países de la UE? Emilio Lira. Negreira.

¿Qué hay de lo nuestro?

Estos días se está hablando mucho sobre una posible fusión entre CaixaBank y Bankia; sería la mayor entidad financiera estatal: más de 40.000 empleados, 630.000 millones en activos y casi 7.000 sucursales. ¡Casi nada!

Bankia recibió más de 24.000 millones de euros del erario público; que se sepa, solo se han recuperado unos 3.000. ¿Y el resto del dinero? ¿Por qué no se puede obligar a que devuelva hasta el último euro? Sería un verdadero detalle, porque las arcas públicas no andan precisamente sobradas de dinero. Que no vengan luego con recortes (perdón, quería decir desajustes) porque la gente no lo entenderíamos; ese dinero es nuestro y nos vendría de perlas para afrontar con un poco más de garantías esta interminable crisis del covid-19. José Manuel Mingo. Bilbao.

La educación en Ortigueira

La pasada semana reunieron a los padres de los niños de 3 años del CEIP José María Lage para comentarles que este año, después de incidir en que se matricularan niños para hacer dos clases de 13 alumnos aproximadamente, lo que van a hacer es mezclar en una clase a niños de 3, 4 y 5 años. Los alumnos de 4 años también son 24 en una clase y los de 5 son 23 alumnos, aproximadamente.

A los padres de los niños de 4 y 5 años les programaron una reunión el lunes, a tres días del comienzo del curso, para explicarles que esto es beneficioso. ¿Beneficioso para quién? Entiendo que los niños de 5 años se verán retrasados en su aprendizaje y a los de 3 y 4 se les prestará menos atención. Se cumplen los ratios máximos y 18 alumnos de diferentes edades son demasiados alumnos. Sería más beneficioso si el ratio fuese de 10 o a lo sumo 15 alumnos. M. M. Ortigueira.