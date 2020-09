«Intuyo una legislatura con sesiones parlamentarias ricas en su contenido»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cartas al director

08/09/2020 05:00 h

Respeto mutuo

Una doctora de atención primaria argumenta que no se puede acudir a las consultas como antes de la pandemia. Manifiesto mi desacuerdo total con su exposición, porque los centros sanitarios —a priori— están más prevenidos que una tienda, un supermercado o cualquier punto de atención personal que no sea un organismo público. Creo que se están aprovechando hoy quienes, ante un posible contagio de familiar directo o indirecto, dejar de acudir al puesto de trabajo por causa de la cuarentena. Y me río yo, porque no se comprueba siquiera si han tenido contacto cercano, ni si tienen parentesco. Del mismo modo, ahora no pueden acudir los ciudadanos sin cita previa a cualquier dependencia oficial. Ejemplos como ministerios, Correos, Seguridad Social, ayuntamientos... Esta es la que llaman «nueva normalidad», con la que todos tragamos y a la que nadie se opone.

Por cierto, para la cita previa puedes perder la paciencia si lo haces telefónicamente. La otra alternativa es Internet. Como si todas las personas tuvieran conocimientos o medios al efecto. De este modo, hasta para confirmar una pensión no contributiva tienen que pagar a una persona que tenga conocimiento o potestad para hacerlo.

Una vez más se trata de imponer a la fuerza unos cambios para los que la mayoría no están preparados ni informados. Entretanto, los que tienen toda clase de medios (geles, pantallas, bandejas para depositar documentos sin que sea necesario manipularlos, etcétera) están aprovechando la coyuntura para atender diariamente a los ciudadanos que les conviene, para no sufrir demasiado estrés laboral. Eloísa Cruz. A Coruña.

Messi

Te quedas en el Barcelona y nada que alegar, pero nadie elogia la otra gran faceta tuya: no arrodillarte ante el separatismo, como sí hizo otro compatriota tuyo, Pisarello. Este, hoy diputado y formando parte de la mesa del Congreso junto al hijo de Suárez. Ni siquiera la derecha te lo reconoce. Una vez más, muchas gracias, Leo. Toño Rodríguez. Santiago.

Galicia gana

Una vez concluida la investidura del presiente Feijoo y visto el desarrollo de las sesiones pertinentes, las sensaciones que yo saco son altamente positivas. Intuyo una legislatura con sesiones parlamentarias ricas en su contenido, realizadas con respeto y educación, y buscando lo mejor para Galicia. Eso es lo que se desprende tras las intervenciones de los tres portavoces de los distintos grupos parlamentarios y del propio presidente. No recuerdo una sesión de investidura como la que aconteció el pasado sábado. Quizá la culpa provenga del pueblo gallego al dejar tres fuerzas parlamentarias y expulsar los predicados broncos y ásperos que esgrimían las formaciones políticas que se quedaron fuera.

Galicia es de todos los gallegos y ahora más que nunca necesitamos la unidad y la lucha en una única dirección, y seguro que así será. Porque creo firmemente en los discursos tanto del señor Caballero como de la señora Pontón. Y también en la mano que les tendió el presidente. Es cierto que hubo críticas a la labor de Feijoo, pero el talante exhibido por la jefa de la oposición fue ejemplar. Hay muchísimas diferencias entre el PP y el BNG, pero también es cierto que hay aspectos en los que con el diálogo es factible llegar al consenso

Es palpable que Ana Pontón cambió la forma e hizo variaciones en el fondo de su discurso. Y surgen dudas de con cuál de ellos quedarse. Y si lo hizo por convencimiento o por rédito electoral. Si fue por razones electorales, le dio resultado. Y si fue por convencimiento, tenemos cuatro años por delante para comprobarlo. Seamos optimistas, porque si se cumplen los vaticinios ganaremos todos, y todos somos Galicia. Vicente Fernández Iglesias. O Vicedo.

Aclaración

En la entrevista publicada en la última página de la revista YES del sábado pasado no se identificó correctamente al entrevistado, Álex Dubra. Su profesión es optometrista, miembro del Colegio de Optometristas de Galicia.