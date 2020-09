Soy sanitaria y les quiero explicar

0

07/09/2020 05:00 h

Respeto

Soy una médico de atención primaria que trabaja habitualmente en el servicio de urgencias del centro de salud y refuerza por las mañanas las consultas. No soy persona que le guste entrar en polémicas, pero querría intentar transmitir un poquito de nuestra realidad diaria.

Entiendo las frustraciones y agobios pero, por favor, párense un momentito a pensar el porqué de estas medidas: 1. Filtrado telefónico: las consultas de primaria estaban habituadas a una sobrecarga asistencial de ver pacientes cada 8 minutos, con 40 pacientes o más que se podían ver en un turno de mañana o tarde. ¿Cómo podemos asumir entonces eso ahora, garantizando que no se llenen la salas de espera y evitar contagios? 2. Atención PAC: en muchos PAC han desaparecido las salas de espera y se manda a los pacientes esperar en su vehículo con su móvil, por la misma razón. Evitar aglomeraciones en los centros de salud, minimizar el tiempo de permanencia en el centro mediante la realización de la historia clínica telefónica, que permitirá atender al paciente de la manera adecuada. A nosotros tampoco nos gusta esta asistencia telefónica, pero es la única alternativa que tenemos ante la situación actual. Yo no he estudiado para pautar medicamentos por teléfono o hacer este triaje telefónico. Me gusta(ba) mi trabajo, explorar y establecer diagnósticos o sospechas y tratar adecuadamente. Pero ¿que alternativa me dan ustedes? ¿Poner citas presenciales cada 30 minutos para garantizar espacios y limpieza y que su cita presencial tarde entonces tres semanas? ¿Aumentar mi jornada de trabajo a 12 horas? No hay suficiente personal para hacer de un mismo cupo dos jornadas de trabajo. La única alternativa que hemos encontrado, ha sido mediante este filtrado previo telefónico. No somos superhéroes. Solo pedimos respeto. Cuidemos la sanidad que tenemos y todos juntos saldremos de esta. Inés Monteagudo.

Confrontación democrática e inteligente

En agosto del 2019 el presidente Quim Torra, ante el primer paso dado por el Gobierno de España para recurrir su Plan Estratégico de Acción Exterior (tema de las embajadas catalanas), declaró: «No hay ningún otro camino que la confrontación democrática». Ahora, recientemente, Carles Puigdemont, eurodiputado, huido de la justicia española desde hace casi tres años, ha manifestado públicamente que al secesionismo no le queda otra salida que la «confrontación democrática e inteligente con el Estado. La única vía transitable, realista, y sin falsas ilusiones es esa. Es la vía democrática más segura e incierta, pero lamentablemente no tenemos otra». Si esa confrontación democrática e inteligente se realiza de acuerdo con las leyes vigentes, bienvenida sea. Pero me temo que el Govern querrá seguir aplicando la «ley del embudo», presentar y promover ante nuestros tribunales de justicia aquellos recursos que esperan les sea favorable y no acatar las mismas cuando las consideren perjudiciales para sus fines. Recuérdese, por ejemplo los requerimientos del Tribunal Supremo para que no se llevase a cabo el referendo ilegal del 1-O. Juan Lois Mosquera. O Carballiño.