Galimatias monumental

La Voz de Galicia Ernesto S. Pombo

07/09/2020 05:00 h

Creemos estar disfrutando de los beneficios de un estado autonómico ejemplar, pero en realidad vivimos en un galimatías monumental. La llegada de la pandemia y la batalla que libramos contra ella, nos ha revelado que lo de las autonomías es un lío y un desorden que alcanza ya la categoría de delirio. La autogestión como se está entendiendo, es decir, mal; nos lleva a padecer contradicciones y desigualdades entre ciudadanos del mismo Estado por el hecho ser de distinto territorio.

Ya antes no se hicieron bien las cosas, pero desde el 21 de junio en que finalizó el estado de alarma y las decisiones pasaron a los gobiernos autonómicos, este país se ha convertido en una anarquía sanitaria. No hay más que volver la vista a lo que ocurre cada mañana ante nuestros ojos. A situaciones similares e incluso idénticas, decisiones diferentes. Aún más. Con peores porcentajes de contagios y afectados, en unos casos se aísla, como ocurrió en A Mariña lucense, y en otros se mira hacia Poniente. Unos imponen medidas restrictivas y otros piden que no se salga mucho de casa. Hay autonomías que dicen querer responsabilizarse de la gestión y al día siguiente piden ayuda. No están de acuerdo ni con ellos mismos.

El enredo es tal que hoy se defiende lo que ayer se rechazaba. Y así estos días nos sorprenden con una nueva propuesta. Quieren mando único sin estado de alarma. Para entendernos, quieren las facultades que da el estado de alarma, pero sin estado de alarma. Que es lo mismo que rizar el rizo y que nos indica que los que tienen las tareas de gestión, no saben lo que se traen entre manos.