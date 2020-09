Un Parlamento del siglo XXI con modos del XIX

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia rubén santamarta

03/09/2020 19:37 h

Feijoo acudirá esta mañana a ver a Pedro Sánchez en una nueva conferencia de presidentes, recién investido, por cuarta vez, al frente de la Xunta. Han tenido que pasar siete semanas, siete, para que pueda hacerlo en esa condición, y no en funciones. Y 54 días después, aún le falta la promesa —o juramento de su cargo—, que todavía hará mañana, sábado, después de que el presidente del Parlamento le traslade hoy al rey el resultado de la votación de ayer en O Hórreo, como si Felipe VI no lo supiera ya desde el 12 de julio. Como toda Galicia. Como toda España. Y todavía —¡todavía!—, formalizar su nuevo Gobierno, aunque todo sugiere que las mudanzas de conselleiros y conselleiras quemados se dejarán para otro momento. En resumen: el formalismo con el que se han conducido estas siete semanas es propio de tiempos pretecnológicos. Un Parlamento del siglo XXI como el que ahora se estrena lo hace con modos del XIX. Extravagante pérdida de tiempo en un momento complejísimo, como el actual, en el que cada día obliga a actuar. Descorazonador que no haya fórmulas para aligerar un proceso cuando hay un ganador absolutísimo desde las diez de la noche del 12 de julio, pero hay que esperar a septiembre para dejar de tener un Gobierno informal.

Y, total, para un debate de investidura que sonaba a las sesiones monográficas sobre la pandemia de los meses de confinamiento. No hubo posibilidad de confrontar tres modelos de país, porque el covid lo ha contaminado todo, como única prioridad. Pero también porque hay una carencia de nuevos discursos tras meses de campaña agotadora.